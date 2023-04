La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desvelado este miércoles que el lema de su campaña electoral será «Ganas», el mismo que ya empleó en el congreso del PP de Madrid en el que fue nombrada presidenta de la formación el año pasado.

La dirigente madrileña ha esgrimido que «Ganas» es «la motivación para todo» y que no hay nada «más liberal» que las ganas. «Las ganas se tienen o no, no se pueden imponer y yo quiero que la gente tenga ganas de vivir, ganas de ganar», ha explicado.

Este eslogan viene acompañado de una canción en la que un coro repite en innumerables ocasiones «ganas». «Ganas, tú ganas, ganas de Madrid con ganas. Ganas, ganas, ganas de Madrid con ganas. Gana Madrid. Ganas. Con ganas. Tú ganas. Ganas de Madrid con ganas Madrid. Ganas de ganar. Ganas», es la letra de la música que acompañará a la presidenta durante estos 46 días hasta la cita con las urnas el próximo 28 de mayo.

«Las ganas son tuyas, tienes que tener ganas para estudiar, para prosperar, ganas de tener familia y para prosperar. Hay que ir a unas urnas con ilusión, con alegría y alcanzando los porcentajes de participación de las últimas elecciones del 4 de mayo del 2021, que fueron espectaculares», ha señalado Díaz Ayuso en una entrevista en la Cadena Cope.

«Creo que defender un modo de ver la vida liberal, abierto, bravo, como se hace en Madrid, se tiene que hacer con ganas», ha agregado. Por otra parte, en esa misma entrevista Ayuso ha avanzado que la clave de la próxima legislatura, si logra revalidar el cargo, va a ser la vivienda.

«La oferta en los últimos años ha estado paralizada. El último gobierno en el Ayuntamiento de Madrid antes de Almeida paralizó todos los desarrollos urbanísticos y ahora los Presupuestos de la Comunidad de Madrid me los han paralizado nuevamente. A pesar de eso, hemos sentado las bases para una Legislatura que viene a continuación, que va a ser la Legislatura de la vivienda», ha afirmado.

«Además de que todos estos desarrollos sí que van a tener luz verde si tenemos una amplia mayoría en las urnas, lo importante es que ya hemos puesto en marcha también planes para, por ejemplo, viviendas vacías en Madrid. Más de 150.000 viviendas están actualmente cerradas porque los propietarios necesitan incentivos para dar un paso adelante», ha apostillado, antes de comprometerse a que gracias a este aumento de la oferta bajarán los precios.