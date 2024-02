Estos son los 10 eventos que no te puedes perder en Madrid para sumergirte en el Año Nuevo Chino 2024

El 10 de febrero de 2024 comenzará el Año del Dragón, el animal más poderoso y majestuoso del zodíaco chino. Madrid, como capital multicultural y abierta, se suma a esta celebración con un amplio programa de actividades para todos los gustos y edades.

Desde el arte y la gastronomía hasta el deporte y el espectáculo, hay opciones para todos los que quieran conocer y disfrutar de la cultura china. Aquí te presentamos los 10 eventos que no te puedes perder en Madrid para sumergirte en el Nuevo Año Chino 2024.

10 eventos en Madrid para el Nuevo Año Chino 2024

Desde desfiles a carreras, pasando también por festivales de gastronomía, estos son 10 planes ideales para vivir el Año Nuevo Chino 2024 por todo lo alto en Madrid.

Festival de la Luz

El Festival de la Luz o Fiesta de Año Nuevo Chino es uno de los eventos más emblemáticos y esperados del Año Nuevo Chino en Madrid. Se trata de una ceremonia de encendido de farolillos y fuegos artificiales que tiene lugar en el Parque de Pradolongo, en el distrito de Usera, el barrio chino de Madrid. El Festival de la Luz simboliza la iluminación del camino hacia el nuevo año y la esperanza de un futuro mejor. Además, se acompaña de música tradicional china y de un espectáculo de danza del dragón y del león, dos figuras que representan la fuerza y la prosperidad. El Festival de la Luz se celebrará el sábado 10 de febrero de las 18:00 a las 20:15 y es gratuito y abierto al público.

Gran Pasacalle Año Nuevo

El pasacalle de Año Nuevo es otro de los eventos más populares y multitudinarios del Año Nuevo Chino en Madrid. Se trata de una colorida y animada cabalgata que recorre las principales calles de Usera, con la participación de más de 1.000 personas de diferentes colectivos y asociaciones culturales. Este es el noveno año que se hace y el desfile incluye carrozas, trajes típicos, música, bailes, artes marciales y, por supuesto, el dragón y el león, que no pueden faltar en esta fiesta. El desfile se celebrará el domingo 11 de febrero a las 12:00 horas y es gratuito y abierto al público.

El recorrido es : c/ Marcelo Usera esquina c/ Manuel Muñoz hasta Av. Rafaela Ybarra con la c/ Elisa Ochoa.

Carrera de la Primavera

La Carrera de la Primavera es un evento deportivo y solidario que se organiza cada año con motivo del Año Nuevo Chino en Madrid. Se trata de una carrera popular que tiene como objetivo fomentar la integración, la convivencia y la salud entre las personas de diferentes orígenes y culturas. La Carrera de la Primavera ofrece tres modalidades de distancia: 5, 8 o 16 kilómetros, para que cada uno pueda elegir la que más se adapte a su nivel y preferencia. La Carrera de la Primavera se celebrará el domingo 18 de febrero a las 10:00 horas y tiene un coste de inscripción de 10 euros, que se destinarán a proyectos sociales. Si deseas apuntarte puedes hacerlo en rockthesport.com.

Festival gastronómico China Taste

El Festival gastronómico China Taste es un evento que destaca la riqueza y la variedad de la cocina china, una de las más antiguas y reconocidas del mundo. El Festival gastronómico China Taste se celebra en colaboración con decenas de restaurantes chinos de Madrid, que ofrecen menús especiales y degustaciones de platos típicos del Año Nuevo Chino, como los dumplings, los rollitos de primavera, el pato laqueado o el arroz frito. El Festival gastronómico China Taste se desarrolla del 24 de enero al 25 de febrero.

Exposición Dragones Digitales

La exposición “Dragones digitales” es una oportunidad única para admirar la belleza y el simbolismo de los dragones chinos, recreados con técnicas de Inteligencia Artificial. Esta muestra, que se puede visitar del 9 al 29 de febrero en la Sala de exposiciones de la Junta Municipal del Distrito de Usera, ofrece una visión innovadora y contemporánea de las antiguas leyendas que narran las hazañas y los poderes de estas criaturas mitológicas.

Los autores de las imágenes son Edu Santamaría Castro y Bojan Packman, dos artistas que combinan su talento creativo con el uso de algoritmos y redes neuronales para generar escenas oníricas y sorprendentes. A través de sus obras, los visitantes podrán descubrir las historias de El Dragón del Río Amarillo, La Perla del Dragón y el Dragón Nian, entre otras, y apreciar los valores y las virtudes que representan los dragones en la cultura china, como el poder, la fortuna, la sabiduría y la generosidad.

La entrada a la exposición es gratuita y está abierta a todos los públicos. El horario es de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 h y de 17:00 a 20:00 h, y los sábados 10 y 24 de febrero y el domingo 11 de febrero, de 10:30 a 13:30 h y de 17:00 a 20:00 h. No te pierdas esta fascinante muestra que fusiona la tradición y la innovación, el arte y la tecnología, y los dragones y la Inteligencia Artificial.

Cuentacuentos Dragones y Dragonas

El 10 de febrero en la biblioteca José Hierro a las 12:00 y a las 16:00 se celebra el taller dirigido a niños de entre 3 y 12 años, «Cuentacuentos Dragones y Dragonas», en el que se narrará la historia de los dragones. Además, se contará también la leyenda de «El dragón chino formado por 7 animales», en la que los más pequeños realizarán una danza formando un gran dragón y se organizará un juego en torno a la leyenda de «Los diferentes dragones de China» con una lectura dramatizada de algunos poemas del libro de Dragonaria.

Espectáculo Shen Yun

El espectáculo Shen Yun es una oportunidad única para disfrutar de la belleza y la profundidad de la cultura clásica china, que se ha perdido o destruido tras décadas de régimen comunista. El espectáculo Shen Yun combina la danza clásica china, que es una de las más expresivas y exigentes del mundo, con una orquesta en vivo que fusiona los instrumentos occidentales y orientales, creando un sonido único y armonioso. El espectáculo Shen Yun también cuenta con un telón de fondo digital que recrea escenarios celestiales, paisajes naturales y escenas históricas, transportando al público a un viaje por cinco mil años de civilización. El espectáculo Shen Yun se celebrará del 9 al 17 de marzo de 2024 en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial y tiene un precio de 72 a 132 euros por persona

Cine chino

El cine chino es una propuesta que acerca al público español las mejores producciones cinematográficas de China, con una selección de películas de diferentes géneros y temáticas y con clásicos como Cuentos de Tokio o El Sabor del Sake. El cine chino ofrece la posibilidad de conocer la realidad, la historia y la cultura de China a través de la mirada de sus directores y actores. El cine chino se proyectará del 10 al 28 de febrero en el Cine Doré y tiene un precio de 3 euros por persona.

Mercadillo de la primavera y Food Trucks de comida china

El mercadillo de la primavera es un espacio que recrea el ambiente y el sabor de los mercados callejeros de China, donde se pueden encontrar todo tipo de productos y artículos relacionados con la cultura china. En este mercadillo podrás disfrutar de una experiencia cultural única. Podrás adquirir, probar y conocer estands con artesanías y diversos productos chinos, solicitar tu nombre en caligrafía china, admirar exposiciones de pintura tradicional y mucho más. En los food trucks de la plaza te esperan una gran variedad de platos deliciosos de la gastronomía china.

El mercadillo chino se instalará entre el 9 y el 11 de febrero en la Plaza Junta Municipal del distrito de Usera y es gratuito y abierto al público. El horario es de 16:00 a 22:00 el viernes y de 11:00 a 20:00 el sábado y domingo.

Exhibiciones de asociaciones chinas

Por último, no te pierdas las exhibiciones de las asociaciones chinas que ofrecerán un espectáculo de danzas folclóricas y tradiciones milenarias. Del 9 al 11 de febrero, se podrá disfrutar de forma gratuita de estas exhibiciones en la explanada de la Plaza de la Junta Municipal. No te pierdas esta oportunidad única de conocer la rica cultura china y celebrar con ellos el inicio de un nuevo ciclo. La duración aproximada de cada sesión es de 60 minutos y la actividad está abierta a todos los públicos.

Estos son los 10 eventos que no te puedes perder en Madrid para sumergirte en el Nuevo Año Chino 2024. Pero hay muchos más. Si deseas saber cuáles son los tienes en la web Madridchino.com, creada por el Ayuntamiento de Usera y en la que encontrarás toda la información sobre esta celebración dedicada este año al Dragón.