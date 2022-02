La diputada de Más Madrid y portavoz en la Comisión de Mujer, Loreto Arenillas, ha criticado que la ciencia no haya desarrollado una píldora anticonceptiva para hombres. La misma parlamentaria que sueña con los hombres menstrúen porque considera que así viviríamos en un mundo mejor, ha mostrado su indignación porque tengan que ser las mujeres -que así lo deciden libremente- las que utilizan el método anticonceptivo conocido como la píldora y no los hombres.

«Hola, hoy quería que reflexionásemos sobre por qué no hay píldoras anticonceptivas para hombres», empieza el video de Arenillas grabado desde su despacho en la Asamblea de Madrid. La diputada del grupo liderado por Mónica García explica que el estudio que estaba preparando una píldora anticonceptiva para hombres «tuvo que suspenderse porque los hombres podían sufrir efectos secundarios» como, por ejemplo, cambios de humor.

En este punto, Arenillas critica una decisión científica sin aportar más datos de esa suspensión del estudio que, probablemente, no se hizo a la ligera, para, acto seguido, enumerar todos los efectos secundarios que tiene la píldora anticonceptiva.

Para ello, Arenillas muestra el enorme prospecto que, como con cualquier otro medicamento, figura en la caja de la píldora anticonceptiva y explica que esta puede tener efectos secundarios como «dolor de cabeza, aumento de peso, herpes, vértigo, problemas de visión, embolia pulmonar, trastornos del sueño, aumento de la presión arterial, migrañas, quistes, retención de líquido, falta de energía, náuseas, vómitos, diarrea, depresión, coágulos de sangre, ataques al corazón e incluso ictus».

«Igual lo que tenemos que hacer es tener líneas de investigación con las que hacer métodos anticonceptivos para mujeres mucho menos invasivos y no cortarnos tan rápido por algunos leves cambios de humor», sentencia Arenillas, licenciada en filosofía, poniendo en tela de juicio la decisión por la que los científicos optaron por suspender sus investigaciones sobre este medicamento para hombres o, directamente, tildándoles soterradamente de machistas.

Además, Arenillas obvia que tomar la píldora anticonceptiva es una elección libre que las mujeres toman a sabiendas de esos efectos secundarios que, por otra parte, puede tener cualquier otro medicamento de venta en farmacias.

Es habitual que Arenillas grabe vídeos en su despacho hablando de distintos temas aunque, sin duda, su favorito es el de la menstruación, como si ese fuera el tema que más preocupa a las madrileñas.

En este sentido, hace pocas semanas publicó un vídeo en el que se preguntaba qué ocurriría si los hombres menstruaran. La diputada predijo que en ese mundo imaginario no tendrían que esconderse las compresas en el bolsillo, habría un permiso de baja por menstruación, el 20% de los hombres no tendrían que elegir entre comprar compresas y comprar arroz y su dolor no sería algo normal.

Además, esta misma semana Más Madrid ha vuelto a reunirse con asociaciones para hablar sobre la menstruación y reiterar su propuesta de que las mujeres puedan faltar al trabajo durante determinadas horas todos los meses si tienen dolores menstruales. Para Más Madrid es intolerable que las mujeres trabajen si están tomando ibuprofeno por este motivo.