La líder de Más Madrid, Mónica García, considera que las mujeres tendrían que tener un permiso especial para poder faltar al trabajo cuando tengan dolores menstruales y tengan que tomar ibuprofeno para combatirlos.

García considera que no puede ser que las mujeres tengan que ir al trabajo «atiborradas a ibuprofenos» unos días al mes por los dolores derivados de la regla y, por ello, propone ese permiso especial de «horas recuperables», aunque no explica cómo habría que encajar en el calendario laboral esas horas en las que las mujeres, todos los meses durante varios días, habrían dejado de trabajar.

Interrogada por OKDIARIO este martes sobre si no considera que esta medida ahonda en la desigualdad entre hombres y mujeres al diferenciar a las mujeres trabajadoras de los hombres trabajadores, la líder de Más Madrid ha afirmado que no se trata de «una desigualdad» sino «de una realidad: las mujeres tenemos la menstruación, los hombres no».

Sin embargo, no ha sabido explicar por qué, entonces, en el marco de otra realidad impepinable que es que las mujeres son las que se quedan embarazadas y dan a luz y no los hombres, sí se igualan las bajas laborales de paternidad y maternidad para que no se discrimine a las mujeres frente a los hombres a la hora de la contratación.

¿Deben tener los mismos derechos laborales hombres y mujeres en el trabajo o no por realidades biológicas? ¿Se debe tratar de forma especial a las mujeres porque menstrúan, gestan a los niños y les dan a luz -como defiende la medida de los permisos por la regla- o, en cambio, lo correcto es intentar tratar de la forma más igualitaria posible a hombres y mujeres -como ocurre cuando se igualan las bajas de paternidad y maternidad-? Con las políticas de Más Madrid, no queda claro.

Mónica García ha defendido que hay que «acompasar» la vida natural de la mujer a la vida laboral y ha defendido que las mujeres han demostrado «con creces» que son personas «productivas».

Metiendo a todas las mujeres en el mismo saco, como si no hubiera mujeres vagas o que no trabajan correctamente, García ha proclamado: «Las mujeres hemos demostrado con creces que somos productivas, que estamos al pie del cañón, que trabajamos como las que más».

«Tenemos que incluir la salud menstrual dentro de un concepto que es la salud integral y en el concepto de la salud integral tenemos que incluir la salud de las mujeres que tiene algunas particularidades que no tienen los hombres», ha opinado.

Esta es tan sólo una de las múltiples propuestas en torno a esa «salud menstrual» que desde el inicio de legislatura Más Madrid ha ido planteando. Entre ellas, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso regale tampones y compresas en espacios públicos o que regale un «kit de bienvenida» a la menstruación a todas las niñas madrileñas.