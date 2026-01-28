Cómo presentar la matrícula para el curso 2026/2027 en la Comunidad de Madrid: fechas, plazo y todo lo que debes saber

El segundo trimestre del curso 2025/2026 se inició hace poco tras la vuelta de la Navidad, pero lo cierto es que los padres y madres deben estar atentos porque aunque todavía queden meses de clase, lo cierto es que dentro de poco se tendrá que hacer la inscripción para el curso que viene. De hecho, la Comunidad de Madrid ya ha hecho público el calendario oficial para el curso 2026/2027, y conviene tenerlo claro desde ahora, porque todo el procedimiento para hacer la matrícula se concentra en plazos muy concretos y cualquier despiste puede dejar a un alumno sin plaza.

La administración madrileña ha recordado que, para este curso, todo el proceso se centraliza en la llamada Secretaría Virtual de RAÍCES, una herramienta que ya utilizan miles de familias y que agiliza notablemente la solicitud de matrícula. Aun así, el sistema mantiene la opción presencial para casos específicos, lo que obliga a revisar bien en qué supuesto está cada familia antes de presentar nada. Este año, además, se suma un detalle importante: la obligación de que ambos progenitores firmen la solicitud, salvo casos muy concretos debidamente justificados. También habrá un refuerzo en la verificación de documentación y un calendario muy cerrado para reclamaciones, adjudicaciones y matrícula. Con todo esto ya disponible, conviene repasar paso a paso cómo funciona el proceso.

Cuándo se abre el plazo y hasta qué día se puede presentar

Para presentar la matrícula para el curso 2026/2027 en la Comunidad de Madrid Comunidad se ha fijado ya el plazo ordinario de solicitudes que abarca entre el 11 y el 25 de marzo de 2026, ambos días incluidos. No habrá ampliaciones automáticas ni segundas rondas dentro del proceso ordinario, así que cualquier familia que quiera optar a un centro público o concertado deberá realizar la solicitud dentro de estas fechas.

Tras este periodo empiezan los listados provisionales:

14 de abril: listado de alumnos que han solicitado cada centro en primera opción.

listado de alumnos que han solicitado cada centro en primera opción. 15, 16 y 17 de abril: plazo de reclamación a esos listados.

plazo de reclamación a esos listados. 23 de abril: publicación de la puntuación provisional (ya con reclamaciones revisadas).

publicación de la puntuación provisional (ya con reclamaciones revisadas). 24, 27 y 28 de abril : reclamaciones a la puntuación provisional.

: reclamaciones a la puntuación provisional. 7 de mayo : listado definitivo de puntuaciones.

: listado definitivo de puntuaciones. 27 de mayo: publicación de admitidos.

La matrícula en Infantil y Primaria deberá formalizarse entre el 11 y el 25 de junio. No hacerlo implica perder la plaza, aunque el alumno figure como admitido.

Cómo se hace

La Comunidad insiste en que la solicitud debe hacerse preferentemente por vía telemática, ya que es la forma más rápida y fiable de que todo quede registrado. El procedimiento consiste en:

Acceder a la Secretaría Virtual de RAÍCES

Entrar con identificación digital (certificado, Cl@ve o credenciales de la plataforma).

(certificado, Cl@ve o credenciales de la plataforma). Rellenar la solicitud indicando el centro elegido en primera opción , seguido del resto de centros por orden de preferencia.

, seguido del resto de centros por orden de preferencia. Adjuntar la documentación justificativa (libro de familia, situación de familia numerosa, discapacidad, documentación socioeconómica, IMV o RMI, etc.).

(libro de familia, situación de familia numerosa, discapacidad, documentación socioeconómica, IMV o RMI, etc.). Firmar la solicitud. Es obligatorio que firmen ambos progenitores si comparten patria potestad, incluso si la custodia la tiene uno solo. Si falta una firma, debe justificarse con declaración responsable y documentación.

Es obligatorio que firmen ambos progenitores si comparten patria potestad, incluso si la custodia la tiene uno solo. Si falta una firma, debe justificarse con declaración responsable y documentación. Solo puede presentarse una única solicitud por alumno. Las duplicadas o las que contengan datos erróneos se resolverán después a través del Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE), lo que puede retrasar la asignación de plaza.

Las duplicadas o las que contengan datos erróneos se resolverán después a través del Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE), lo que puede retrasar la asignación de plaza. Si una familia no autoriza consultas telemáticas, deberá aportar físicamente toda la documentación acreditativa.

Dónde hay que presentar la solicitud

La vía principal es online, a través de la Secretaría Virtual, dirigida siempre al primer centro elegido. No obstante, existen alternativas:

Presentación telemática (preferente)

Secretaría Virtual RAÍCES.

Acceso desde la web de la Comunidad de Madrid: comunidad.madrid/url/admision-educacion.

Presentación presencial (casos excepcionales)

Sólo se utiliza cuando la familia no puede acceder a la vía digital o necesita hacerlo por indicación del centro o de los SAE.

Se presenta en el SAE correspondiente al centro elegido en primera opción.

También pueden tramitarse solicitudes complementarias para alumnos sin plaza después del proceso ordinario.

Para consultas de zonas de escolarización, centros cercanos o criterios de proximidad, la Comunidad dispone del Portal Escolar para familias, donde pueden comprobarse todos los mapas educativos.

Todas las novedades

La guía oficial incluye varias actualizaciones importantes que las familias deben tener presentes:

Firma obligatoria de los dos progenitores. Si la patria potestad es compartida, ambos deben firmar la solicitud. La falta de firma deberá justificarse documentalmente.

Si la patria potestad es compartida, ambos deben firmar la solicitud. La falta de firma deberá justificarse documentalmente. Reforzadas las comprobaciones de documentación. La Comunidad avisa de que no se harán fotocopias en los centros. Es responsabilidad de las familias aportar copias claras y actualizadas de todos los documentos.

Solicitud complementaria para alumnos sin plaza