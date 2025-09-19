Javier de Haro, psicólogo, sobre las actividades extraescolares de tus hijos: «Aburrirse en casa es muy sano»

El mes de septiembre es el mes de la vuelta al cole, pero es también ahora cuando se produce un debate que se repite año tras año en muchos hogares: ¿qué actividades extraescolares son las más adecuadas para los niños? La oferta es inmensa, deportes, idiomas, música, robótica, arte, y la presión a veces es grande, porque da la sensación de que hay que elegir lo mejor para no quedarse atrás. En medio de esta duda, recurrimos a Javier de Haro, psicólogo conocido en Instagram como @psicologo_teayudoaeducar, que nos da las claves para elegir la mejore extraescolar para nuestros hijos.

Según ha publicado en un vídeo en su cuenta de Instagram, no sólo se trata de llenar horas, sino de encontrar lo que realmente aporta y hace feliz al niño. Además, recuerda que las extraescolares son útiles, pero no imprescindibles en todos los casos. Y lanza un aviso que rompe con la idea de que la agenda infantil siempre tiene que estar ocupada: «Las actividades extraescolares ayudan mucho, pero siempre que quede tiempo para jugar, para estar contigo, para ir al parque o para aburrirse en casa». Esa frase, aparentemente simple, encierra una clave importante. Y es que como otros muchos expertos, este psicólogo pone en valor al aburrimiento ya que no es un enemigo, sino un espacio en el que los niños también desarrollan creatividad, imaginación y autonomía.

Cómo elegir las actividades extraescolares de tus hijos

Para ayudar a las familias a tomar decisiones sin estrés, Javier de Haro plantea ocho preguntas que conviene hacerse antes de inscribir a los hijos en las actividades extraescolares. No son preguntas cerradas, sino orientaciones que ponen el foco en lo esencial: escuchar al niño, adaptarse a las circunstancias de cada familia y priorizar el bienestar por encima de la productividad.

¿Es obligatorio apuntarles?

La primera pregunta es directa: «¿Lo tengo que apuntar?». Y la respuesta es igual de clara: depende. «Nunca tienen que ser una fuente de estrés para nadie», advierte el psicólogo. Si la familia puede organizarse y al niño le apetece, adelante. Si no, tampoco pasa nada. No hay que sentir culpa ni caer en la comparación con lo que hacen otros compañeros de clase.

El valor real de las extraescolares

De Haro no resta importancia a estas actividades. De hecho, asegura que «sí, ayudan mucho». El deporte enseña valores como el esfuerzo y el trabajo en equipo; la música potencia la disciplina y la sensibilidad; los idiomas abren puertas. Pero insiste en que todo debe tener un equilibrio: no se trata de sustituir el tiempo libre por clases, sino de complementarlo. «Que le quede tiempo para jugar, para estar contigo o para aburrirse en casa», recalca.

Cómo elegir la actividad adecuada

Llegado el momento de decidir, su consejo es escuchar primero al niño: «Sin duda, y si se puede, a la que le guste». Si además existe alguna necesidad específica, ya sea mejorar la psicomotricidad, trabajar la concentración o estimular habilidades sociales, entonces también puede ser una buena idea elegir en esa dirección. La motivación intrínseca es siempre más fuerte que la imposición externa.

La edad más recomendable para empezar

Respecto a cuándo es mejor iniciar a los pequeños en estas rutinas, Javier de Haro recomienda esperar al menos hasta los seis o siete años. «Antes, si quiere o lo necesita”», puntualiza. Con esta edad los niños ya tienen mayor madurez y capacidad para comprometerse, aunque no significa que antes no puedan explorar actividades si muestran interés.

Dentro o fuera del colegio

Otra de las cuestiones habituales es dónde realizar las extraescolares. La comodidad de las actividades que ofrece el propio centro escolar es evidente, pero el psicólogo aconseja valorar también otras opciones: «Yo te recomendaría, si podéis, fuera del cole. Así no tiene todo su círculo dentro del ámbito escolar». Ampliar el entorno ayuda a diversificar amistades y experiencias.

Cuántos días a la semana son suficientes

La saturación es uno de los riesgos más frecuentes. En este punto, la recomendación es clara: dos o tres días a la semana suelen ser suficientes. «En todo caso, más días si te lo pide y menos días si también te lo pide», explica. Escuchar sus tiempos y necesidades es la mejor guía.

Qué hacer si no quiere

La negativa de un niño puede generar dudas en los padres. ¿Hay que obligarle? La respuesta de Javier de Haro es rotunda: «No, déjale elegir la que quiera, implícale y tras probar ahí sí que le pediremos un compromiso». Obligar desde el principio puede generar rechazo. En cambio, si la decisión parte de ellos, es más probable que disfruten la experiencia y se comprometan con ella.

El vídeo termina con una reflexión abierta: «Te recomiendo cualquiera que le ilusione, que le haga feliz, que le aporte y donde tú veas que se preocupan porque se sienta bien». No hay una lista cerrada de actividades mejores que otras. Lo esencial es que el niño disfrute, se sienta cuidado y viva la experiencia con ilusión.