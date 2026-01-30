Carla de Nicolás, concejal de Podemos en Rivas durante dos legislaturas, es ahora tarotista y aprendiz de médium en Mystic Rivas. De Nicolás fue séptima teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos en la legislatura 2015-2019 con Pedro del Cura, de Izquierda Unida (IU) como alcalde. Un cargo por el que cobraba, según el portal de trasparencia, cerca de 53.000 euros.

Más tarde, entre 2019-2023, siendo Pedro del Cura aún alcalde hasta 2022 y, posteriormente, con Aída Castillejo (IU-Más Madrid) como primer edil, Carla de Nicolás fue asesora de Transición Ecológica de Rivas, un cargo que, según denunció la oposición en aquel momento, obtuvo «a dedo».

Carla decidió abandonar la política para dedicarse, a través de su cuenta de Instagram y Facebook, a ofrecer tiradas de cartas, sanación energética, hipnoterapia y registros akáshicos. Esto último, se describe como una «herramienta espiritual de autoconocimiento, accesibles a través de oraciones o meditaciones para sanar bloqueos, entender el propósito de vida y recibir orientación». También oferta cursos y Congresos sobre Mediumnidad y lecturas.

Para la tirada de cartas, la que fuera concejal de Podemos ofrece respuesta a 3 o 5 preguntas que el cliente quiera hacerle. Seis euros cobra por una pregunta suelta por Whatspp. Una sesión corta de 30 minutos son 30 euros, mientras que una extensa, de 90 minutos, son 80 euros. En Mystic Rivas también ofrecen cursos de formación por el que llegan a cobrar hasta 300 euros, tal y como relataron en un programa de YouTube en el que participó junto a la otra tarotista, Inés Justicia.

En dicho programa, Hablando en Plata, ambas acudieron al «pueblo fantasma» de El Alamín (Madrid) junto a Coto Matamoros. Durante la grabación, Carla iba con unas varillas para captar energías y llegó a decir que el conductor del programa, Rodrigo Villar, tenía «un hombre muerto justo detrás de él y que podía sentir las presencias de fallecidos.»

Durante sus años como concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Rivas, Carla abogaba especialmente por plasmar más criterios medioambientales y sociales en los números municipales, en concreto el IBI. «Hay que atraer la inversión y configurar un IBI más progresivo y justo con una serie de medidas; como aplicar un IBI diferente a las viviendas vacías. El IBI es un impuesto que tiene mucho margen de mejora, por ejemplo, con deducciones no solo para familias numerosas, sino por el nivel de renta o con otros criterios sociales», ha dicho en algunas entrevistas.

En su perfil de LinkedIn, Carla no hace mención a su presente como médium y se describe como «especialista en políticas públicas y reorganización territorial, con amplia experiencia en el diseño, coordinación y liderazgo de proyectos estratégicos en el sector público y privado».