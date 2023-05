Bronca en un mitin al impedir Podemos el acceso a los concejales de Carmena

Luis Cueto, candidato de Profesionales por Madrid a la Alcaldía de Madrid y sobrino político de Manuela Carmena, ha acudido a escuchar un mitin de la plana mayor de Podemos, pero se ha topado con un clima de hostilidad total. Tal como atestigua el vídeo grabado por su equipo, se puede ver que la formación morada es la única que pone vallas para limitar a 48 las personas que asistan a su acto electoral encabezado por Irene Montero, ministra de Igualdad.

«Si quieres avisamos a la Policía Municipal. Esto es un espacio público», contesta José Manuel Calvo, ex concejal de Urbanismo y escudero de Cueto el 28M, ante los feos gestos que recibe de la candidatura de Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor.

En un momento dado se acercan al corralito formado por vallas para tratar de sentarse en las sillas. Sin embargo, personal de Podemos le para los pies. «Os tenéis que quedar fuera, ¿vale?», espeta una mujer con cara de pocos amigos. Cueto aclara: «Hemos venido aquí a escuchar. Hemos ido al mitin de Vox, al de Más Madrid, al vuestro. Quiero escuchar a todos los candidatos». Sin embargo, nada hace cambiar de opinión al personal de seguridad del partido fundado por Pablo Iglesias.

Mitin de Podemos con vallas.

«Es acojonante que nos precede nuestra fama. ‘¡Cuidado, cuidado, que son estos! Que nos van a pillar en algún gazapo’ ¡La hostia!», valora Cueto al comprobar que tendrá que escuchar el mitin de pie en la distancia. «Es curioso la hostilidad que se percibe cuando vienes a un mitin e identifican como que no eres de los suyos. Claro, es que ‘no eres de la secta’. En Más Madrid nos pasó igual. Llegamos y nos encapsularon por peligrosos. Además, se dedicaban a aplaudir muy fuerte a nuestro lado y te daban con el codo aplaudiendo», agrega Calvo.

«Pero, oye, si hay que bautizarse, se bautiza uno en Podemos. Si hay que pasar por la feligresía, pues se pasa. Tienen valentía para transformar, pero lo que es en poner sillas han sido poco valientes. Dicen que es un pequeño acto, ¡pero si están los primeros espadas del partido! Son cuatro filas y 12 sillas por fila. Menos de 50», describen.

@recuperamadrid El 28 de mayo no votes políticos, ficha a Luis Cueto y a su Agrupación de Profesionales para romper las lógicas de los partidos políticos. Este 28M dile NO a los políticos y Sí a los Profesionales. Cada voto a Cueto será un profesional más y un político menos. #luiscueto #recuperamadrid #almeida #pp ♬ sonido original – Recupera Madrid

Cueto y Calvo apuntan que es la primera vez que se encuentran vallas. «Es bastante alucinante. Fíjate, hemos estado en el de Vox [donde su vídeo cosecha casi cuatro millones de visualizaciones] y entramos sin más. Igual en Más Madrid. Pero aquí, en un espacio abierto, lo cierran con vallas, con gente tipo guardaespaldas con control en la puerta de acceso», relatan.

En este punto, el que fuera responsable de urbanismo de Carmena, que estuvo integrado en el partido morado, recuerda: «¿Te acuerdas de que Podemos nació como la fuerza del pueblo, la fuerza de la calle, los que se abrían a la ciudadanía así? Pues hoy el acto es el más cerrado con diferencia. Tú aquí sólo puedes entrar con carné. O tienes carné o no entras».

Odio

A continuación, empiezan a comentar el mitin. Afean los gritos de «¡No pasarán!, ¡no pasarán!»: «Coño, no ocultes la realidad, es lo peor que puedes hacer, lucha para cambiarla. Pero es que son como niños. Llevan pasando décadas con gobiernos del PP». Los dos ediles coinciden en que Podemos «lo único que quiere es intentar pillar algo en la oposición. No, no, tú tienes que querer ganar. Pero lo que tratan es de sujetar un pequeño nicho que te permita mantener los cargos. Punto. Se ve a la legua». «La ultraderecha no para de lanzar mentiras y esparcir odio», dice un portavoz de Podemos. A lo que responden: «Pues en este mitin lanzan el odio hacia nosotros».

Sotomayor afea que en la oposición madrileña «nadie ha pedido explicaciones» por el caso Mascarillas. «Pero si hay una pila de querellas y todos los grupos están personados en el juicio», afea Cueto, que también lamenta que Podemos prometa una empresa constructora de pisos cuando ya existe la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) desde hace décadas.

En ese momento, personas de Podemos se ponen tensas y empiezan a propinar ligeros empujones. «Un poco de tranquilidad. Ya está bien, coño», dice Cueto. «Nos hemos perdido la mitad del discurso por la bronca. Nos están empujando y ya está bien», lamentan. «Creía que iba a ser posible escuchar un mitin tranquilamente sin que te acosaran. Pero parece que no puedes sentarte muy bien a escuchar. No puedo entender qué odio les genera Manuela Carmena», expresan tras escuchar que la ex alcaldesa es una «traidora».

«Hay unos cuantos hooligans acosando a nuestro cámara. Sólo estamos escuchando y respetando. No hay manera, nos vamos. De nueve ponentes, el 90% del tiempo han hablado de problemas como la Ley Trans, el rollo de Irene Montero, pero esto son unas elecciones locales», zanjan.