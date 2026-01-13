Bertín Osborne, pregonero de las ‘Fiestas Virgen de la Paz’ de Alcobendas

Alcobendas dará inicio, un año más, a sus Fiestas de la Virgen de la Paz con el tradicional pregón desde el balcón del Centro Cívico Distrito Centro que en esta ocasión será ofrecido por nuestro querido vecino y conocido cantante y presentador, Bertín Osborne.

🕊️ Este año, el pregón de Alcobendas estará marcado por la fe, la emoción y la tradición. 🤝🏻 @BertinOsborne , profundamente vinculado a los valores cristianos y con un recuerdo muy especial de nuestra ciudad, será el pregonero de nuestras fiestas en honor a la @VirgendelaPaz_ pic.twitter.com/o0EstKL6rp — Rocío García Alcántara (@RocioGAlcantara) January 12, 2026

La Plaza del Pueblo volverá a llenarse de alcobendenses y visitantes para disfrutar del pregón de inicio de las fiestas, además de la animación de DJ Pulpo y el reparto gratuito de chocolate con churros.

El domingo 18 de enero, a las 18 horas, comenzará en la plaza la música con DJ Pulpo y, a la misma hora, tendrá lugar el photocall con el pregonero y la alcaldesa, Rocío García Alcántara en el Centro Cívico Distrito Centro.

A las 18:30 horas será la lectura del pregón. Finalizado el pregón continuará la fiesta con DJ Pulpо.