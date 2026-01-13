Bertín Osborne, pregonero de las ‘Fiestas Virgen de la Paz’ de Alcobendas

Bertín Osborne en un photocall. (Foto: Gtres)
Bertín Osborne en un photocall. (Foto: Gtres)

Alcobendas dará inicio, un año más, a sus Fiestas de la Virgen de la Paz con el tradicional pregón desde el balcón del Centro Cívico Distrito Centro que en esta ocasión será ofrecido por nuestro querido vecino y conocido cantante y presentador, Bertín Osborne.

La Plaza del Pueblo volverá a llenarse de alcobendenses y visitantes para disfrutar del pregón de inicio de las fiestas, además de la animación de DJ Pulpo y el reparto gratuito de chocolate con churros.

El domingo 18 de enero, a las 18 horas, comenzará en la plaza la música con DJ Pulpo y, a la misma hora, tendrá lugar el photocall con el pregonero y la alcaldesa, Rocío García Alcántara en el Centro Cívico Distrito Centro.

A las 18:30 horas será la lectura del pregón. Finalizado el pregón continuará la fiesta con DJ Pulpо.

Lo último en España

Últimas noticias