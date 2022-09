Ayuso sobre la victoria de Meloni: «Parece que el electorado sólo acierta cuando gana la izquierda»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes la reacción de la izquierda a la victoria de Giorgia Meloni, líder del partido Hermanos de Italia, en las elecciones generales italianas. «Parece que el electorado sólo acierta cuando gana la izquierda», ha lanzado, después del aluvión de titulares censurando la decisión de los italianos en las urnas, quienes han apoyado a Meloni con el 26,5% de los votos.

«La catarata de titulares en contra de la elección de los ciudadanos me parece significativa», ha señalado la presidenta madrileña, quien ha dicho que es «un poco pronto para hablar» sobre las consecuencias que tendrá estos resultados en las elecciones italianas y ha subrayado la importancia de «ver con más detalle las propuestas que lanzará el Gobierno».

Díaz Ayuso ha reconocido que «hay partes del discurso de Meloni» que no casan con el suyo pero que hay otras partes que sí lo hacen, aunque ha insistido en que hoy es un día para «ver titulares, reacciones y de ahí sacar conclusiones».

Además, Ayuso ha opinado durante un desayuno organizado por el diario El Mundo que los resultados en los comicios italianos demuestran que «los socialistas, fusionados con la ultra izquierda, están abocados a desaparecer».

Elecciones Italia

Meloni, hermana italiana de Vox, liderará el gobierno de coalición de derechas junto a la Liga de Matteo Salvini y Fuerza Italia de Silvio Berlusconi y será la primera mujer al frente del país en toda la historia.

Los sondeos que anunciaban desde hace semanas el triunfo de la formación conservadora se han cumplido a rajatabla. Italia deja atrás la era Draghi y da un giro hacia la derecha para encarar la difícil situación económica que se presenta este mismo otoño, con los precios disparados y la crisis energética fruto de la invasión rusa de Ucrania.

«Italia nos ha elegido y no la traicionaremos», ha señalado Meloni que ha añadido que «el hecho de que Hermanos de Italia sea la primera fuerza política significa mucho para nosotros. Esta es, sin duda, una noche de orgullo, lágrimas, abrazos y sueños». Meloni ha recordado a la que gente que no está y no ha podido ver este triunfo y recalcó que «no estamos en la meta sino en el punto de partida y desde mañana debemos demostrar nuestra valía».