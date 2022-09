Meloni, hermana italiana de Vox, gana las elecciones y formará un gobierno de coalición de derechas

Giorgia Meloni, líder del partido Hermanos de Italia, se ha proclamado vencedora de las elecciones italianas al conseguir el 25,5% de los votos. La que es hermana italiana de Vox liderará el gobierno de coalición de derechas junto a la Liga de Matteo Salvini y Fuerza Italia de Silvio Berlusconi. Será la primera mujer al frente del país en toda la historia.

Los sondeos que anunciaban desde hace semanas el triunfo de la formación conservadora se han cumplido a rajatabla. Italia deja atrás la era Draghi y da un giro hacia la derecha para encarar la difícil situación económica que se presenta este mismo otoño, con los precios disparados y la crisis energética fruto de la invasión rusa de Italia.

«Italia nos ha elegido y no la traicionaremos», ha señalado Meloni que ha añadido que «el hecho de que Hermanos de Italia sea la primera fuerza política significa mucho para nosotros. Esta es, sin duda, una noche de orgullo, lágrimas, abrazos y sueños». Meloni ha recordado a la que gente que no está y no ha podido ver este triunfo y recalcó que «no estamos en la meta sino en el punto de partida y desde mañana debemos demostrar nuestra valía».

La participación ha vuelto a bajar, siguiendo la tendencia de las últimas citas electorales. Sólo el 64% de los italianos con derecho a voto se han desplazado este domingo hasta los colegios electorales para elegir el nuevo ejecutivo italiano. En 2018 la participación fue 5 puntos mayor, pero la tendencia sigue a la baja.

Con toda seguridad Meloni será la primer ministra de Italia ya que sus socios de coalición, la Liga de Matteo Salvini y Fuerza Italia del ex primer ministro Silvio Berlusconi, no han reunido la suficiente fuerza como para discutir el liderazgo de la política conservadora. Entre los tres partidos, más la casi segura presencia de Nosotros Moderados, sumarían por encima de 220 escaños en la Cámara italiana, muy por encima de la mayoría absoluta –201 escaños de 400.

Los compañeros de Meloni en este giro a la derecha de Italia reaccionaron rápidamente tras conocerse lo que habían anunciado los sondeos. Matteo Salvini ha asegurado que «¡El centroderecha tiene una clara ventaja tanto en la Cámara como en el Senado! Será una noche larga, pero quiero darles ya las gracias».

Los partidos del centroizquierda no han sido capaces de movilizar al electorado, la única baza que les quedaba para arañar votos a la coalición que liderará Meloni. El castigo en las urnas ha llevado al Partido Democrático a ser la segunda fuerza más votada con el 19,4%, mientras que el Movimiento 5 estrellas de Giuseppe Conte ha terminado en tercera posición con un 16,3%.

‘Hermana italiana’ de Vox

Santiago Abascal, presidente de Vox, se ha lanzado a felicitar a Giorgia Meloni en plena noche electoral, cuando todo apuntaba a la victoria de los Hermanos de Italia. Meloni y Abascal son aliados políticos, tanto es así que la líder italiana se convirtió en una de las principales invitadas del partido español a ¡Viva 21!, un acto festivo donde los dirigentes de Vox comparten una jornada lúdica con sus militantes y simpatizantes y donde se sientan las bases, la visión y el programa del partido.

«Esta noche millones de europeos tienen sus esperanzas puestas en Italia», ha reaccionado Abascal tras conocerse la victoria de su aliada política. «Giorgia Meloni ha mostrado el camino para una Europa orgullosa, libre y de naciones soberanas, capaces de cooperar para la seguridad y la prosperidad de todos», ha señalado y ha finalizado con un mensaje de aliento hacia sus socios políticos en Europa: «Avanti fratelli d’Italia».

Esta noche millones de europeos tienen sus esperanzas puestas en Italia.@GiorgiaMeloni ha mostrado el camino para una Europa orgullosa, libre y de naciones soberanas, capaces de cooperar para la seguridad y la prosperidad de todos. Avanti @fratelliditalia pic.twitter.com/3bnVFA2B74 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 25, 2022

Felicitación de Polonia

El primer líder europeo en felicitar a Giorgia Meloni ha sido el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, cuando todavía no se conocían los resultados oficiales y se ha guiado por el primer sondeo a pie de urna para felicitar a la líder de Hermanos de Italia. «¡Enhorabuena Meloni!», ha señalado Morawiecki, líder del partido conservador Ley y Justicia (PIS).

Morawiecki se ha reunido en ocasiones anteriores con Salvini, actual candidato de la Liga en las elecciones italianas y anteriormente vicepresidente y ministro de Interior; y con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para crear una posible alianza que les permitiera ganar fuerza dentro de la Unión Europea.