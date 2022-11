El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no tira la toalla. A pesar de que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha mostrado por activa y por pasiva su intención de no escoger a la Comunidad de Madrid como sede de la nueva Agencia Espacial Española, desde la Puerta del Sol no se rinden y han declarado su apoyo explícito a la candidatura madrileña de Tres Cantos para que esta tenga más puntos a la hora de ser valorada.

De acuerdo con los criterios de selección del ministerio de Política Territorial, se valorará positivamente que la petición de la correspondiente localidad para albergar la sede de este nuevo organismo estatal venga acompañada de un informe valorable de la comunidad autónoma a la que pertenezca.

Es por ello que el Consejo de Gobierno liderado por Ayuso ha aprobado este miércoles ese informe. «La candidatura de Tres Cantos se refuerza por reunir las condiciones establecidas por el propio Gobierno central para acoger este organismo. Así, ya dispone de la parcela, en la que se podría construir el edificio que albergaría la Agencia Espacial, y su situación estratégica a menos de 20 minutos del aeropuerto de Barajas, con servicios específicos de conexión con Ámsterdam, Roma, Frankfurt, Praga y Toulouse. Igualmente, se encuentra a menos de una hora de los aeródromos de Torrejón de Ardoz y Getafe, del de Cuatro Vientos, y a tan solo media hora de la mayor red de conexiones de trenes de alta velocidad», señala el escrito.

Además, el Gobierno de Ayuso recuerda que la región capitalina es líder nacional del sector aeroespacial, agrupando el 95% de las empresas de este ámbito y ubicándose en Tres Cantos el 70% de ellas.

«Estas desarrollan investigación en las áreas básicas de actividad de lanzadores, segmento terreno, operadores de satélite y aplicaciones. Asimismo, mantienen acuerdos con los principales organismos estatales, europeos e internacionales para el desarrollo de proyectos esenciales en este campo», ahonda.

Por otra parte, subraya que la ciudad de Tres Cantos dispone de «una amplia cobertura de hoteles, oferta que se amplía con las poblaciones aledañas, especialmente la capital con capacidad de ofertar más de 88.000 plazas en sus más de 800 hoteles».

«La Comunidad de Madrid es ya el principal nodo digital del sur de Europa, encabezando el tráfico de datos con 210 redes conectadas y 18 en proceso; siendo líderes tanto en conectividad, situándose 12 puntos por encima del porcentaje medio de viviendas con conexión de banda ancha fija de la UE; como en el acceso a internet del conjunto de la población, cubriendo un 97,5% de los hogares madrileños», subraya.

«Por otro lado, es el mercado de referencia de centros de datos en esta parte del continente con 31 de ellos operativos y 14 en proyecto; y las grandes nubes públicas IBM, Oracle, Google cloud, Microsoft azure y Amazon web service despliegan sus infraestructuras en la región», agrega.

Sin embargo, tanto el propio presidente del Gobierno como la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, han afirmado que la agencia no se ubicará en Madrid.

Morant señaló el pasado mes de septiembre que el procedimiento para fijar la sede tendrá en cuenta «el compromiso del Gobierno de desconcentrar los organismos públicos». De acuerdo con la ministra de Ciencia, decantarse por la «concentración» de organismos públicos en un único territorio -en clara referencia a Madrid, aunque sin mencionarla expresamente- es «menos democrático, más cretino y menos innovador».

Morant incidió asimismo en la importancia de no «acumular oportunidades en un único territorio» para contribuir a «la igualdad de oportunidades». «Hacemos una mejor España desde toda España», lanzó, antes de manifestar que es «más justo y más inteligente».