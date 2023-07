La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha perdido al bebé que estaba esperando a las 8 semanas de gestación, según han informado fuentes de la Puerta del Sol. Díaz Ayuso se ausentó este martes del homenaje a Miguel Ángel Blanco porque fue intervenida quirúrgicamente. Tras el aborto, retomará su agenda el próximo jueves 13 de julio con la asistencia al Pleno de la Asamblea de Madrid.

La también líder del PP de Madrid, de 44 años de edad, no tiene hijos y mantiene una relación con Alberto González, un sanitario divorciado, padre de tres hijos, que salió a la luz en octubre de 2021.

Durante su paso por Mi casa es la tuya, el espacio dirigido por Bertín Osborne, al ser preguntada por si le gustaban los niños, Isabel Díaz Ayuso respondió: «Me ha cambiado mucho ser presidenta de la Comunidad. Me preocupa mucho la infancia… Ahora pienso que soy mucho más niñera, adoro la infancia como nunca, me preocupa como nunca. El 2 de mayo le dimos la máxima condecoración a los niños de Madrid». Sobre si quiere ser madre en un futuro próximo, Ayuso indicó que es «consciente de que se me va pasando el tiempo y no pasa nada».