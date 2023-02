Ayuso se ofrece a proteger a los inversores británicos de las «políticas confiscatorias» de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha ofrecido a proteger a los inversores británicos que decidan traer su capital a la región de las «políticas confiscatorias» del Gobierno de Pedro Sánchez, que sólo «traen ruina y expulsan a la empresa y a la banca, despojando especialmente a las clases vulnerables de oportunidades».

Así se ha pronunciado la presidenta madrileña en un desayuno informativo organizado por Invest in Madrid y la British Chamber of Commerce in Spain, durante la última jornada de su viaje oficial a Londres.

«Me gustaría dejarles claro que las instituciones españolas son sólidas y funcionan, y tenemos una Constitución fuerte y garante. Somos conscientes del daño a la inversión que ha causado el nuevo impuesto de patrimonio reintroducido por el gobierno nacional contra regiones como Madrid», ha afirmado en el encuentro que ha tenido lugar en las oficinas londinenses del Banco Santander.

Sin embargo, ha agregado, «vamos a dar la batalla judicial y la ganaremos primero, en los tribunales, y después, en las urnas». «Mientras esto sucede, desde la Comunidad de Madrid vamos a seguir actuando como contrapeso, ofreciendo seguridad jurídica y certeza frente a las políticas confiscatorias que solo traen ruina y expulsan a la empresa, despojando especialmente a las clases vulnerables de oportunidades», ha sentenciado.

Por otra parte, Díaz Ayuso ha reivindicado los lazos que unen al Reino Unido y a España a pesar del Brexit. «Tras la inquietud de los últimos tiempos, sabemos que Londres y Madrid seguimos compartiendo un papel esencial en la Historia y en la realidad cotidiana de Europa, aunque uno de los dos haya dejado de estar formalmente en la Unión Europea. Nuestros lazos pueden con esto y con mucho más», ha afirmado.

«Seguimos admirándonos, compartiendo y creciendo juntos», ha proclamado Díaz Ayuso sobre la relación que mantienen ambos territorios, antes de esbozar las principales ventajas de la región para los inversores internacionales.

Como principal eje de atracción del capital extranjero, la presidenta madrileña ha subrayado la política fiscal llevada a cabo por su Gobierno y por los anteriores ejecutivos autonómicos, que encadenan casi veinte años de bajadas de impuestos. «Una política fiscal que ha permitido un ahorro a los madrileños de 60.700 millones de euros, 17.600 euros por contribuyente. Este es un dinero que se ha destinado a ahorrar, a invertir o a consumir para hacer de la Comunidad de Madrid la primera economía regional de España, motor del país entero», ha expuesto en un encuentro en el que también ha estado presente el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty.

En este sentido, también ha recordado que recientemente su Gobierno eliminó todos los impuestos propios de la Comunidad de Madrid, convirtiéndose en la única región de España que no tiene ningún tributo de este tipo.

La lucha contra la hiperregulación, la Ley de Mercado Abierto que permite a cualquier empresario español operar en Madrid sin necesidad de hacer trámites adiciones, el desbloqueo del mega proyecto urbanístico de Madrid Nuevo Norte, así como la deducción en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta equivalente al 20% de lo que un inversor que elija Madrid como ciudad para invertir su capital destine en su primer año de estancia, son sólo algunos de los alicientes que Díaz Ayuso ha explicado a los potenciales inversores, frente a los que también ha resaltado que Madrid es la comunidad española que más inversión extranjera recibe.

Durante la presente legislatura, ha puntualizado, esta ha crecido un 40% y durante el año 2021 ascendió a 21.800 millones de euros, lo que equivale, ha asegurado, a prácticamente a toda la inversión que recibe Méjico.

Sobre las relaciones entre Reino Unido y Madrid, ha recordado que el país británico es el cuarto destino más importante de las exportaciones madrileñas y, a su vez, Madrid está recibiendo más del 70% de la inversión de Reino Unido en España.

«Debemos mantener a Madrid como un lugar atractivo para la inversión», ha sentenciado, antes de mostrar su deseo de que entre Madrid y Londres se haga realidad «todo el potencial» que tienen de «tender puentes entre el mundo que habla en inglés y el que habla en español; entre la Europa continental y las islas; entre toda América y toda Europa».