Ayuso no incluirá a sus futuros consejeros en la lista electoral y apostará por la renovación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no quiere que sus futuros consejeros formen parte de la lista electoral con la que va a concurrir a los comicios autonómicos el próximo 28 de mayo. Aunque Díaz Ayuso aún no ha desvelado cuál será el porvenir de su actual equipo de Gobierno -con la única salvedad del responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que no repetirá en el Ejecutivo y encamina sus pasos hacia el Senado-, sí ha exteriorizado su preferencia por que los consejeros no sean diputados en la Asamblea de Madrid, al tiempo que ha enfatizado con la necesaria renovación que debe existir en política.

Una estrategia que difiere de la que puso en marcha en las últimas elecciones del 4 de mayo de 2021, cuando sus actuales consejeros sí ocuparon los primeros puestos en su lista electoral, a excepción de la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, y la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.

En aquella ocasión, Escudero ocupó el número 2 de la lista, mientras que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, -quien recientemente se dio de baja como afiliado del Partido Popular- fue el número 4; el consejero de Transportes, David Pérez, el número 6; el vicepresidente del Gobierno, portavoz y consejero de Educación, Enrique Ossorio, fue el número 7; el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, el número 9; la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, el número 10 y el consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, el número 12.

Ayuso ha descartado cualquier crisis de Gobierno antes de las elecciones, por lo que todos ellos, incluido Escudero, continuarán en el Ejecutivo hasta las elecciones, y ha señalado que, en el momento en el que desvele la lista electoral, contará cuál será el futuro de los consejeros.

Con todo, Ayuso aún no tiene decidido cuáles serán los nombres que compondrán su futuro Gobierno si logra revalidar el puesto tras el 28 de mayo. «No tengo pensado el Gobierno de la próxima legislatura. He estado durante los últimos cuatro años analizando a personas que he conocido en reuniones, en distintos encuentros, profesionales, viceconsejeros, directores generales, afiliados, no afiliados… si vuelvo a ser presidenta pondré en el Gobierno al mejor equipo», sostuvo al término de la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid en el que nombró a los últimos 93 candidatos municipales.

Para Ayuso es necesaria la «renovación» porque no le gustan los proyectos donde «los mismos van repartiéndose responsabilidades pero sin salir de la endogamia». «Necesitamos que nuevas personas den un paso adelante en todos los ámbitos, en el Gobierno, en la lista de la Asamblea, en las candidaturas de los pueblos», ha subrayado.