La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se posiciona muy fuerte para dirigir el PP de Madrid frente a otras dos opciones que no suscitan tanto apoyo: el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la secretaria general de los populares madrileños, Ana Camíns. Así lo recoge un sondeo elaborado por Data10 para OKDIARIO, donde el 77,8% de los votantes del PP de Madrid el pasado 4 de mayo -según recuerdo de voto- la quieren también de presidenta del partido a nivel regional. Por contra, sólo un 15,7% de los que eligieron la papeleta del PP se inclina por Martínez-Almeida y apenas un 1,3% por Camíns. Un 5,2% de los mismos no sabe o no contesta.

En términos globales, el 60,6% de los encuestados de todo signo político la ven también como futura líder del partido a nivel regional. En cambio, apenas un 32,2% considera que Martínez-Almeida es el candidato ideal. Por Ana Camíns sólo se inclina el 1,1% de los encuestados. El 6,1% no sabe, no contesta.

En cuanto al resultado por recuerdo de voto en las pasadas elecciones autonómicas del 4-M, como se ha indicado, Ayuso es la favorita para más del 70% de los votantes de PP (77,8%), Vox (86,5%) y Ciudadanos (71,8%). Llama la atención que en las filas de Vox hay menos discrepancias al respecto.

En cambio, los que depositaron la papeleta de PSOE (50,4%), Podemos (61,6%) y Más Madrid (58,7%) optan por Martínez-Almeida como presidente del PP regional para frenar a Ayuso en dicha aspiración. Los votantes de Podemos son los que más se decantan por Camíns (2,2%).

En este contexto, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, afirmó el pasado sábado que en Madrid hay «dos líderes estupendos que seguro que tienen la absoluta sintonía entre ellos para sentarse y decidir qué partido quieren en el futuro». En declaraciones a Trece Televisión, Casado manifestó que este debate interno «no importa» a la gente y recalcó que él no ve «ningún problema» ante el congreso del PP de Madrid, que, según dijo, se celebrará en el momento en que corresponda conforme a los plazos marcados por la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido.

Díaz Ayuso con Casado y Martínez-Almeida en una imagen de archivo. (Foto: EFE)

En concreto, Casado manifestó que la Junta les «obligaba» a celebrar los congresos provinciales entre el verano de 2020 y el de 2021. Así, comentó, primero se irá celebrando los congresos autonómicos empezando por los de las autonomías pluriprovinciales y «a partir de enero los de las comunidades uniprovinciales» como Madrid.

Preparar las elecciones

En cambio, Isabel Díaz Ayuso ha pedido anticipar el cónclave madrileño pensando en la preparación de las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Por su parte, Génova sigue barajando mediados del próximo año para celebrar dicho Congreso del PP de Madrid, que preside Pío García Escudero a modo de gestora desde la salida de Cristina Cifuentes en abril de 2018. «En un municipio de 200.000 habitantes, con seis meses, un candidato no creo que pueda ser reconocido por el electorado», viene esgrimiendo Díaz Ayuso para adelantar ese congreso y poder trasladar su proyecto, avalado por su aplastante victoria el 4 de mayo, a las distintas sedes territoriales del PP madrileño.