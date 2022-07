El Gobierno madrileño, liderado por Isabel Díaz Ayuso, hará entrega de sus becas educativas a las familias solicitantes «siguiendo el orden inverso a la magnitud de la renta per cápita familiar, hasta agotar los fondos destinados a estas becas», es decir, primero la recibirán los que menor renta tienen y, después, y sólo si quedan fondos disponibles para ello, la recibirán las familias que tienen una renta mayor.

Así consta en la Orden 1533/2022, de 2 de junio, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba la convocatoria de becas para el Estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid correspondiente al curso 2022-2023, donde se fijan los requisitos para acceder a estas ayudas, que han sido fuertemente criticadas por la izquierda después de que Ayuso elevara el umbral de renta per cápita -es decir, los ingresos de la unidad familiar divididos entre el número de miembros computables de la unidad familiar- de quienes pueden recibirla de los 10.000 a los 35.913 euros, aduciendo que esta última es la renta media de la Comunidad de Madrid.

Pero, lo cierto es que, a pesar de la polémica, nadie con unos ingresos menores se va a quedar sin percibir su beca si la solicita y hay fondos para ello a favor de una familia que gane más, puesto que, como queda meridianamente claro en el citado decreto, las ayudas se entregarán «siguiendo el orden inverso a la magnitud de la renta per cápita familiar».

El punto completo señala que «las becas se concederán en función de la renta per cápita de la unidad familiar. Si el crédito presupuestario disponible no alcanzara a cubrir la totalidad de las ayudas solicitadas, se informarán favorablemente siguiendo el orden inverso a la magnitud de la renta per cápita familiar, hasta agotar los fondos destinados a estas becas».

Es más, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid afirman que muy pocos de los que más ganan van a poder conseguir una de estas becas, algo que, tal y como ha apuntado el portavoz del Ejecutivo, vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Ossorio, se conocerá en los próximos días cuando estas finalmente se adjudiquen.

La Comunidad de Madrid ha incrementado de 9 a 43 millones de euros el dinero presupuestado para estas becas para cursar el Bachillerato privado en la región. Un crecimiento que se va a destinar, tanto a aumentar las cuantías de quienes ya tenían acceso a estas ayudas, es decir, las familias con una renta per cápita inferior a los 10.000 euros, que verán incrementada su ayuda en un 25%, y para alcanzar a un mayor número de personas, al aumentar ese umbral de renta. De acuerdo con los cálculos de la Consejería de Educación, de las 3.000 becas que se daban hasta ahora, este año se van a poder repartir 12.000.