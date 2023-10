Ayuso da una ayuda educativa de 55.600 € a la comunidad judía tras el ataque terrorista de Hamás

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido una subvención de 55.596 euros a la comunidad judía de Madrid para la realización de actividades educativas durante 2023.

Se trata de un convenio firmado entre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, liderada por Emilio Viciana, con la Comunidad para la realización de «actividades educativas y formativas que promuevan la participación de personas o grupos, al servicio de los fines de la Comunidad Judía de Madrid y de los intereses de la Comunidad de Madrid, durante el año 2023».

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha mostrado continuamente su apoyo a la comunidad judía desde el brutal ataque por parte de Hamás que sufrió Israel el pasado 7 de octubre. «El terrorismo es el mal y el mal no puede triunfar. No podemos consentirlo», afirmaba la jefa del Gobierno autonómico desde la sinagoga Beth Yaacov, donde acudió a un acto de homenaje a las víctimas de Hamás el pasado 10 de octubre.

Unas 500 personas acudieron al homenaje convocado por la Comunidad Judía de Madrid, donde la presidenta autonómica recibió una inmensa ovación. Ayuso aprovechó su intervención para pedir «la liberación inmediata de los secuestrados» y reivindicar «el derecho a la legítima defensa» del estado de Israel. Un país al que se refirió como «hermano de España» y al que no dudó en definir como «uno de los más importantes de la historia de la humanidad y el único demócrata de Oriente Próximo». A ello se sumaron su pésame y un claro mensaje: «Estamos con vosotros. Os traigo nuestras condolencias, cariño y apoyo».

Ese mismo día, en otro acto, Ayuso proclamaba que no se puede ser «equidistante» entre Israel y Hamás. «A un lado está el terrorismo y al otro, una democracia liberal. España debe estar a la altura», afirmó.

No se puede ser equidistante entre Israel y Hamás. A un lado está el terrorismo y al otro, una democracia liberal. España debe estar a la altura. pic.twitter.com/6GuheWdepH — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 10, 2023

Ayuso apoyó a Israel

Precisamente, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, viajó a Israel el pasado mes de febrero y se reunió con el presidente del país, Isaac Herzog, frente al que criticó que la entonces alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hubiera roto relaciones con Israel.

«Este viaje es en representación de todos los madrileños, de una comunidad abierta, tolerante, próspera, que defiende la libertad y la vida por encima de todo y que no quiere que a ojos del mundo la decisión que ha tomado de manera unilateral la alcaldesa de Barcelona (Ada Colau) se cuente fuera de nuestras fronteras como una decisión de España porque esto no representa a España, esto no representa a Cataluña», afirmó.

«Nosotros no estamos en un momento para romper relaciones con nadie, con ningún país y mucho menos con un Estado democrático como el de Israel, un ejemplo de democracia como pocas y a la que nos unen muchos lazos culturales, económicos y políticos», agregó.