Ayuso se chotea del «pornofeminismo» de los «señores de la izquierda feminista»

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto este jueves la cara colorada a los partidos de la izquierda durante su intervención en el último pleno celebrado en la Asamblea de Madrid antes del verano. Isabel Díaz Ayuso ha acusado a Más Madrid de hacer una defensa del «pornofeminismo» mientras sus socios, a través del Ministerio de Igualdad, anuncian que van a sacar una ley contra la prostitución. «Van a pedir el voto al exministro José Luis Ábalos? Les ha preguntado la líder regional.

¿Contarán con la información que una actriz porno llevaba en los bajos un USB para saber cómo se urdían las tramas de las cloacas de la Moncloa?», ha lanzado en la sesión de control. La pregunta de Ayuso hace referencia a la información desvelada esta semana por OKDIARIO sobre un pendrive que la «modelo» que estaba con Ábalos escondió en sus partes íntimas y que contenía whatsapps del exministro con Pedro Sánchez.

«Cuando hablan del sí es sí, del tito Berni, cuando han comprado con dinero público, como el piso de Santos Cerdán, las saunas del suegro de Sánchez para hacer negocios y para comprar a sobrinas. ¿Eso es el hermana, yo sí te creo?». «¿Eso es lo que la izquierda nos va a decir?, ha respondido Ayuso a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

«Son todo tramas de corrupción. Da tanta vergüenza la situación en la que están dejando a la mujer, al feminismo y a la política en España, que deberían, por dignidad, al menos, callarse», le pedía la presidenta a la portavoz del partido de Mónica García en la Asamblea madrileña.

Precisamente, también ha cargado la presidenta contra la ministra de Sanidad, a quien ha acusado de estar «amparando corrupción de Estado» y ha ironizado con el plante de ministros de Sumar en el Pleno del Congreso tras el estallido del caso Cerdán. «Jo, venga, chicos. No delincáis más. Me enfado y hoy no voy al Congreso de los Diputados, pero que sea la última vez», ha ironizado Ayuso, asegurando que esa es la forma de Más Madrid de combatir «la corrupción de Estado» que se está «comiendo las instituciones».

Asimismo, ha afirmado que Más Madrid tiene que «difamar» porque tiene que «tapar la gran montaña de corrupción del PSOE» y la huelga de médicos, que es «la primera en décadas que ha tenido el sistema nacional», porque es «nefasta» la «gestión de la señora que va inaugurando hospitales en Melilla que en realidad son centros de salud», en referencia a Mónica García.

«Se ponen muy bravos porque bajo la inmunidad parlamentaria pueden difamar a ciudadanos particulares que nada tienen que ver con la política, lo pueden hacer con empresas que son de las más valoradas por todos los ciudadanos y que llevan décadas como Quirón, trabajando en los hospitales de la Comunidad de Madrid», ha condenado Isabel Díaz Ayuso.

Por último, Ayuso también ha tenido unas palabras para la portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, a quien ha preguntado si es Cerdán quien le manda mensajes sobre lo que tiene que decir. «Todos los que están en el PSOE le deben el puesto a él, empezando por usted», le ha recordado la presidenta. «Vaya basura de política hacen. La mayor de las corrupciones se llama Navarra. Rompen el país a través de la gran corrupción que son esos 7 votos que les sostienen en la Moncloa, ha añadido.