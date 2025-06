Ayuso avisa sobre lo que pueda hacer Sánchez en verano: «Es igual que Maduro, amenaza como los tiranos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este martes sobre lo que puede ocurrir este verano con el Partido Socialista, asediado por continuos casos de corrupción. «Sánchez siempre ha sido de la misma manera, igual que Maduro, una persona que no ha tenido vergüenza alguna», ha dicho Ayuso.

«Sánchez piensa que, si le atacan a él, están atacando al pueblo y, por tanto, ahora ya tiene toda la libertad para ir contra los jueces, medios de comunicación e incluso intervenir empresas». Estas han sido las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la madrileña plaza de los Cubos tras la celebración del 50º aniversario de Burger King en España.

Ayuso cree que el Gobierno del PSOE va a aprovechar que la gente está «a otras cosas» en verano para seguir delinquiendo. «Igual que hay patrullas vecinales para protegerse, pienso que todos tendremos que estar pendientes de lo que hacen este verano, porque, ya lo han dicho jueces y fiscales hoy, que tienen que irse a una huelga histórica, por lo que estamos viviendo».

La presidenta ha señalado que Pedro Sánchez» nunca ha tenido vergüenza alguna». «Hemos visto cómo ha tratado a la militancia siempre, cómo la ha engañado, cómo ha utilizado urnas de cartón, cómo ha llegado a todos los puestos. Siempre fue de la misma manera. Igual que Nicolás Maduro, con las mismas prácticas que Maduro,» ha señalado la líder de los populares en Madrid.

Para Ayuso, todo lo que lanza Sánchez son «amenazas populistas propias de personas tiranas que han decidido que no se van a ir, que va a quemar España, que va a quemar el Estado, que cree que el Estado y el pueblo es suyo.

Moción de censura

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, la presidenta regional la ha descartado. Cree que «el problema que tenemos es que el Gobierno ha situado la democracia por encima de la ley. Sánchez piensa que, porque tiene los siete votos del Congreso en manos de los nacionalistas y de aquellas personas que están aprovechando la circunstancia para desguazar España, ya todo es posible».

En los últimos días, se ha abierto la posibilidad de una moción de censura promovida por el Partido Popular, aunque por el momento no se ha formalizado ninguna iniciativa en el Congreso.

Huelga jueces y fiscales

Sobre la huelga convocada por jueces y fiscales en protesta por los continuos ataques que sufren estos profesionales por parte del Gobierno de España, Ayuso espera que la Unión Europea «tome nota» de los paros convocados porque «no pueden ejercer su labor en libertad».

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, han acordado ir a la huelga de tres días en el mes de julio para protestar por las reformas anunciadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre el acceso a ambas carreras y sobre la Fiscalía, para adaptarla al futuro cambio de modelo del proceso penal, donde las instrucciones pasarán de jueces a fiscales.

«Es muy preocupante y espero que Europa tome nota porque es algo que no ha sucedido en largos años. No puede ser que asociaciones pidan amparo y de fiscales pidan amparo porque no pueden ejercer en libertad su trabajo», ha reprochado en la mañana de este martes la dirigente autonómica.

Además, ha criticado que jueces y fiscales tengan que irse «a una huelga histórica» porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «necesita justificarse para que en todo momento no haya alternancia política».

En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han apoyado hacer huelga contra el Ejecutivo los días 1, 2 y 3 de julio, además de convocar una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo.