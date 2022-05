La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado en evidencia al PSOE recordando todos los imputados y condenados que tienen los socialistas entre sus filas. Ha ocurrido este jueves durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, ante una pregunta realizada por el portavoz del PSOE, Juan Lobato, sobre «cómo valora la posición política y social de la Comunidad de Madrid en Europa».

«Es usted el que no deja de emponzoñar constantemente con lo mismo de siempre. Son ustedes los que tienen tres altos cargos imputados, y por cierto, a dos ex presidentes del Gobierno de Andalucía del PSOE sentados en el banquillo por robar a los parados de Andalucía, su partido», ha señalado Ayuso en su turno de réplica en alusión a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En este sentido, la presidenta regional también ha recordado los casos de corrupción que tiene abiertos el PSOE. «Tiene 13 contratos en la Fiscalía Anticorrupción, su partido. Y son ustedes un ejemplo de compras defectuosas y de dinero perdido por toda España en numerosas comunidades autónomas. Y, por cierto, tienen casos abiertos de corrupción en San Martín de Valediglesias, en Móstoles y en Alcorcón», ha indicado.

«Por no hablar de la posición en la que están dejando a España, espiándose entre ministros. Eso sí, dejando entrar en la Comisión de Secretos Oficiales a los etarras, ni más ni menos, a los que han matado a españoles por el hecho de serlo, a esos. Si hacen eso con la vida de la gente, ¿qué no harán con las instituciones?», ha apostillado Ayuso sobre la entrada de ERC y EH Bildu, socios del Gobierno de Sánchez, en la comisión que controla el material clasificado.

Por último, también ha incidido en las veces que han llevado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a los tribunales. «Y mire, señoría, 20 veces me han llevado a los tribunales y no encuentran absolutamente nada. ¿Saben lo que van a hacer a continuación? Desligitmar el poder judicial… ah, no, que ya lo están haciendo, por algo será», ha zanjado en su intervención.