La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acude este viernes a la Conferencia de Presidentes con las ideas muy claras. La líder regional condenará de manera rotunda el «acoso» que sufre el Poder Judicial por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «El Gobierno maniobra contras los jueces y va a por los que quieren perseguir la corrupción».

«El Gobierno está llenando de activistas los juzgados, maniobrando contra los jueces que hacen su trabajo. La Unión Europea (UE) tendrá que poner fin a este disparate porque el legislativo está arrollando al judicial porque Sánchez ha roto la separación de poderes. La democracia sin ley es una cueva de ladrones,» afirmó Ayuso este jueves en la Asamblea de Madrid.

Vivienda

La presidenta también hablará de vivienda y mostrará su rechazo a la okupación. Este mes de mayo, la líder de los populares en Madrid dio un paso más contra este problema, anunciando nuevas medidas para la protección de los propietarios de viviendas okupadas.

Este jueves, Ayuso envió una carta a Pedro Sánchez, rechazando el plan de vivienda del líder socialista por «improvisado», por carecer de presupuesto y vulnerar competencias. La idea de Sánchez pasa por triplicar la inversión pública en vivienda alcanzando los 7.000 millones, pero siempre y cuando las comunidades autónomas aporten al menos 2.700 millones de euros, (es decir, un 40% del total.)

Educación

Ayuso también pondrá encima de la mesa la LOMLOE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como Ley Celaá, por la ministra socialista que la impulsó. Hace unos años la presidenta recurrió la norma ante el Constitucional al considerar que atentaba contra la libertad de los padres para elegir el centro de sus hijos y ataca a la enseñanza del castellano.

Uno de los aspectos más polémicos de la ley educativa estatal y que más revuelo ocasionó es el que tiene que ver con la educación especial, puesto que esta normativa aboga por ir vaciando las escuelas de ese tipo de educación de forma gradual con el objetivo de lograr la inclusión de los alumnos que necesitan de ella en la llamada educación ordinaria.

Ayuso siempre ha defendido que son las familias las que saben mejor que nadie cómo evolucionan sus niños y qué necesidades extraordinarias pueden tener y cómo se encuentran mejor en cada lugar. Por eso, en el mes de marzo anunció que a las 106 aulas que hay actualmente de educación especial se van a sumar 54 en el próximo curso y en los próximos años se van a construir tres nuevos colegios de educación especial.

Energía

En cuanto a energía, Ayuso quiere defender la convivencia de las renovables con las nucleares, mientras «España sigue sufriendo el bochorno de ocultar qué paso con el apagón.» La líder regional siempre ha apostado por la energía nuclear como «una pieza fundamental» en el futuro energético de España y de Europa. «En España quieren condenarla por motivos ideológicos, sin motivo científico alguno», sostiene.

Deuda catalana

Ante Sánchez y el resto de los presidentes autonómicos, Ayuso mostrará una vez más su rechazo a la mal llamada condonación de la deuda catalana. «El que se endeude que lo pague, ya está bien de golfadas que le cuesta el dinero a todos los españoles para que al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, le den los votos para mantener a su vez a la mafia de la Moncloa, dijo la popular este jueves durante el pleno celebrado en la Asamblea.

La Comunidad calcula que cada madrileño pagará 483 euros extra y los catalanes ahorrarán 410 al condonar la deuda pactada con el independentismo.

Cataluña

Sobre Cataluña, Ayuso ha dejado claro que no se va a permitir una «nación paralegal con el dinero de todos, rompiendo el Estado de derecho y la Constitución.» Además, ha avanzado que en esta Conferencia de Presidentes no usará pinganillo. «Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma o me iré», ha afirmado tras conocer que, por primera vez, el Gobierno ha autorizado a los presidentes de Cataluña y el País Vasco a usar el catalán y el euskera en este foro.

«En lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán, que es una corruptela que no pienso pagar», ha sentenciado.

Inmigración

En cuanto a la inmigración, Ayuso recordará a Sánchez que es el Gobierno quien tiene las competencias en gestión de fronteras, y que es el Presidente quien está creando este problema. «Sánchez mira para otro lado y crea problemas de convivencia e integración porque utiliza de manera inhumana a los inmigrantes», afirma.

Hasta la fecha, casi 370.000 inmigrantes ilegales han entrado en España desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Cifras sacadas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Cercanías

Ayuso también denunciará el deterioro y mal funcionamientos de las infraestructuras en el país. Con especial mención al AVE y a las Cercanías. El retraso en los trenes es ya algo habitual en el día a día de los españoles. La Comunidad de Madrid ha denunciado que Cercanías pierde un millón de usuarios al mes. El Gobierno regional trata de contrarrestar su mal funcionamiento aumentando las inversiones en el Metro de Madrid.

Sanidad

En Sanidad, Ayuso denunciará la falta de médicos en toda España. Hace sólo dos semanas, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, reclamó un plan nacional de recursos humanos para paliar esta escasez de profesionales sanitarios. La consejera ha reclamado más plazas MIR y ha criticado la falta de previsión del Gobierno central en la formación del personal cualificado.

Dependencia

Por último, la presidenta abordará la situación de dependencia en la Comunidad de Madrid. Y es que la deuda que el Estado tiene con la región en materia de dependencia, desde que gobierna Pedro Sánchez, supera los 2.300 millones.

Esta falta de financiación se traduce en que, para Madrid, la financiación estatal en 2024 fue del 27,23%, muy por debajo del 50% que le corresponde. De hecho, el año pasado el Estado financió 380 millones de euros menos de lo que le correspondería financiar en dependencia en la Comunidad de Madrid.

La ley obliga a que el Estado financie el 50% del gasto en dependencia de cada comunidad autónoma y a Madrid dan sólo el 27%. En cambio, con los catalanes y vascos ya se han comprometido a llegar al 50%.