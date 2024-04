Ayuso acusa a Lobato de no tener «altura ni valor» por atacarla en su «esfera personal»

Isabel Díaz Ayuso y Juan Lobato han protagonizado un enfrentamiento en el que la presidenta ha acusado al socialista de no tener «altura ni valor» por el hecho de atacarla «en su esfera personal». La discusión subida de tono en el pleno de la Asamblea de Madrid se ha desatado justo después de la intervención del líder del PSOE, que ha arrancado mencionando a Pablo Casado para hablar del problema de la vivienda.

El problema de la vivienda en Madrid ha sido el tema que toda la oposición ha utilizado al inicio del debate para azotar a Ayuso. En el caso de Lobato, ha recordado que hace cinco años la líder madrileña anunció, en un acto con Pablo Casado, el Plan VIVE, por el que ofrecería 25.000 viviendas con alquileres de entre 300 y 600 euros.

A continuación, ha venido el palo a la jefa del Ejecutivo regional. «Después, en 2001, dijo ‘vivo de alquiler en un piso de 63 metros cuadrados. Lo que es indigno es decirle a los madrileños cómo vivir’», ha insistido Lobato. El socialista ha utilizado ese titular que dio Ayuso entonces para hacer una comparativa con la que cuestionar a la líder del PP: «Su piso ahora tiene cientos de metros cuadrados, mientras que no ha construido lo prometido y con precios que no son asequibles».

Dado que el portavoz del PSOE se ha referido una vez más al piso en el que la presidenta reside con su novio, Ayuso ha subido el tono para acusar a Lobato de falta de altura política: «No tiene ni altura ni valor político y me ataca en mi esfera personal». A eso ha añadido que «el cargo se le queda pequeño».

Bildu y los zulos

En medio de este choque ha aparecido el nombre de Bildu y ETA, después de que el socialista haya exigido a la presidenta que «convoque un pacto por la vivienda de verdad, con el Gobierno de España y los ayuntamientos» y que «conteste a los ayuntamientos que le están pidiendo la declaración de zona tensionada».

En este aspecto, Ayuso ha sido tajante: «Mire, no pienso pactar y mucho menos aplicar la ley que ustedes han pactado con Bildu, no pienso tensionar nada como en Castilla-La Mancha. Lo único que hacen es fomentar la vivienda turística, porque a los propietarios les da pavor sacar sus propiedades en alquiler por miedo a que se las intervenga la izquierda y por la okupación. Ustedes y sus socios, en lugar de ayudar a los españoles a los que se les ocupa una vivienda, han vuelto a retrasar en el Congreso de los Diputados una ley nacional que era fundamental».

Y al hilo del alquiler y la vivienda, se ha pronunciado el término «zulo», que ha dado pie a Ayuso para referirse también a ETA. «Pero cómo no van a aprobar con Bildu, esos grandes gestores de soluciones habitacionales como los zulos, los problemas de la vivienda de todos los españoles… ¿Ahora no conocen a Bildu, ahora no conocen a ETA, ahora ya nos vamos quitando la caspa a tres días de las urnas?». Estas declaraciones han sido a modo de crítica irónica al PSOE por mostrarse escandalizados después de que la formación vasca se negara a calificar a ETA como «banda terrorista», con las elecciones vascas a la vuelta de la esquina.

Finalmente, ha aprovechado para echar en cara al grupo socialista el trato a Joaquín Leguina, que este jueves ha tomado posesión como presidente de la Cámara de Cuentas, y los ha tachado de sectarios: «Es increíble cómo ustedes, con Bildu, todo buenas palabras, y con Joaquín Leguina, una bochornosa campaña de desprestigio que han comenzado ustedes porque son sectarios».

Sobre la propuesta de la Agencia Tributaria a la Tesorería del Estado, según fuentes de la Comunidad de Madrid, de devolver 552.000 euros a Alberto González Amador, también se ha hecho un breve apunte. Ha sido Lobato el que ha sacado el tema para exigir que Ayuso «deje de mentir» sobre la devolución que haría Hacienda según la Comunidad, y ha reprochado que «trate el tema de su novio como si fuera de la Comunidad de Madrid».

«Utilizar todos los poderes del Estado contra un ciudadano es propio del sanchismo», ha respondido la presidenta, que ha destacado que con otros como «Calviño o Monedero» el Estado sí que «presto su ayuda para protegerlos».