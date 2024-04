Ayuso tras la resolución de la Agencia Tributaria: «Tenía razón y no mentí, todo es una cacería política»

Isabel Díaz Ayuso ha dicho públicamente este miércoles que «tenía razón», que «no» mintió y que lo que está ocurriendo con su novio «es todo una cacería política», justo después de que la Comunidad de Madrid anunciara que la Agencia Tributaria propondrá a la Tesorería del Estado devolver 552.000 euros a su pareja, Alberto González Amador.

La presidenta del Gobierno regional ha sido contundente con sus declaraciones durante su visita a una empresa de Guadarrama, hasta el punto de acusar de manera directa al Gobierno de Pedro Sánchez de estar «haciendo» una «inspección fiscal contra un particular».

Su mensaje ha sido tajante, dividido únicamente en tres puntos, para no dejar lugar a dudas. «Uno: yo no mentí. Dos: tenía razón. Y tres: Todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, como reconoció ayer el propio fiscal general y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal que está haciendo el Gobierno».

Con estos tres enunciados, Ayuso ha abordado la información conocida momentos antes sobre la proposición de la Agencia Tributaria, según fuentes de Sol, a la Tesorería del Estado en relación al caso de su pareja. Las mismas fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que Hacienda propondrá a González Amador devolverle 552.000 euros.

«Ya es cada más evidente, con pruebas, que hemos asistido a una cacería política y que la presidenta nunca mintió», han trasladado. Así, la Fiscalía podría anular el juicio a la pareja de Ayuso, investigado por fraude fiscal.

El juicio se anularía en caso de que la Fiscalía aceptara el acuerdo que propone González Amador para saldar la investigación fiscal, el del pago de 340.000 euros. Por el contrario, en caso de no aceptar, la negativa respondería a causas «meramente políticas y no técnicas», aseguran dichas fuentes. Éstas indican también que «el resultado final de la cacería que ha sufrido» es el de un saldo a su favor de más de 200.000 euros.

«El país de la impunidad»

En cuanto a sus palabras sobre el fiscal, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en el mensaje que lanzó este martes desde Bilbao, cuando habló de España es «el país de la impunidad», precisamente por las declaraciones del fiscal general justo el día anterior.

«Tenemos un fiscal general del Estado que puede confesar públicamente que es el responsable de filtrar los datos personales de un particular y no pasa nada», expresó. Así cuestionó el funcionamiento de «los poderes del Estado», destinados a «atacar a un particular», añadió.

Álvaro García Ortiz asumió «la responsabilidad» del asunto para respaldar a sus compañeros Pilar Rodríguez (fiscal jefe provincial) y Julián Salto (fiscal de delitos económicos encargado del caso de su novio): «Estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa».

Según el relato de Ayuso, González Amador está «en la diana» por mantener una relación con «el adversario político», y por ello es víctima de «una cacería política». «Se está gobernando en contra del adversario con total impunidad y se está empezando a ver que todas las instituciones del Estado irán a por ese ciudadano particular, que estará en la diana por estar relacionado con un adversario político», detalló.