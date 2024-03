¿Quién es Joaquín Leguina? De líder del PSOE en Madrid a fichaje estrella de Ayuso

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina (Villaescusa, 1941), quien es un miembro histórico del PSOE, ha virado en los últimos tiempos hacia posiciones políticas cercanas a la derecha. No en vano, su militancia en el partido socialista terminó en el año 2022, cuando su propia formación le abrió un expediente y le expulsó después de apoyar a Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular, durante las pasadas elecciones autonómicas de Madrid.

Pero ¿quién es realmente este político? Joaquín Leguina fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid, cargo que ostentó desde 1983 hasta 1995 cuando fue relevado por Alberto Ruiz-Gallardón. Su gestión como líder de los socialistas madrileños estuvo marcada por los continuos reclamos a la renovación del PSOE después de los escándalos de corrupción que vivió la formación a lo largo de los años ochenta y noventa.

Leguina, quien encabezó el movimiento de los «renovadores» (contrarios a los «guerristas», cercanos al aparato del partido controlado por el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra), abogaba por un carácter federal del partido y el respeto a la autonomía de las distintas federaciones socialistas. Esta idea preocupaba a la cúpula del partido que ejercía un poder central sobre las distintas ramificaciones del mismo con Felipe González a la cabeza.

Leguina, por tanto, siempre fue una voz discordante dentro de la estructura del PSOE, defendiendo la libertad y la democracia interna de los partidos en todo momento. Precisamente la tesis que sostuvo en aquella época, sobre la necesaria renovación del PSOE, explicaba que en la formación habían surgido una serie de poderes clientelares como consecuencia de una falta de democracia interna. Debido a esto, con el paso del tiempo, se fue creando una cultura partidista donde aumentó la arbitrariedad y el sectarismo.

Apoyo a Isabel Díaz Ayuso

El apoyo de Joaquín Leguina a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es claro. Tal ha sido el acercamiento entre ambos que el Partido Popular le ha llegado a proponer como consejero de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Cabe recordar que, el que fuese el último socialista al frente del Ejecutivo regional, ha sido muy crítico en los últimos años con las decisiones del último ejecutivo socialista que lidera Pedro Sánchez. Algo que le llevó a cambiar su voto en las últimas generales.

En este sentido, Leguina confesaba que votó al PP de Alberto Núñez Feijóo en los comicios del 23J. «¿He votado a Feijóo porque soy de derechas? No, porque por encima de ser de izquierdas o de derechas, estoy a favor de la Constitución y estoy convencido de que Feijóo, y en general del PP, están a favor de la Constitución», sentenciaba.

«Yo he votado a Feijóo porque a mí me han quitado la militancia y, por tanto, la obligación de votar al PSOE. He votado a quien me parecía mejor o al que me parecía menos malo», sostuvo el ex dirigente del PSOE el pasado 14 de septiembre en una entrevista a Espejo Público de Antena 3. «En la Constitución se pueden cambiar cosas, pero el espíritu de la Constitución, que es el espíritu de la reconciliación nacional, hay que mantenerlo», apostilló.

Leguina reveló que varios ex dirigentes socialistas tenían intención de votar a Feijóo en los comicios generales del 23J. «Iban a votar muchos más hasta que se tragaron el mensaje de que viene la extrema derecha y algunos se asustaron y dijeron ‘bueno, vamos a votar a Sánchez antes de que venga la extrema derecha», indicó.

El ex líder socialista lanzó además un mensaje a PP y Vox en caso de que se repitiesen los comicios. «Si se repiten las elecciones, yo le pediría a PP y Vox que no cometan el error de entrar en ese juego y que digan que los únicos que ponen en peligro la convivencia entre los españoles son los separatistas», recalcó, al tiempo que ha instado a ambos partidos a recordar que Pedro Sánchez «se acuesta con los separatistas».

«Madrid está mucho mejor ahora»

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, reconoció, durante una intervención en el acto de conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía que se celebró el pasado mes de febrero de 2023, que Madrid está «mucho mejor ahora».

«Madrid está mejor que cuando perdí las elecciones, yo diría que mucho mejor. Y algo tendrá que ver los que me han sucedido en el cargo y los gobiernos que se han ido formando», proclamó Leguina frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.