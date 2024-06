De Hawái a Nueva York vía Madrid: vuelve la más importante Feria Internacional de ‘High Schools’

La Comunidad de Madrid se convertirá los próximos 7 y 8 de junio en epicentro europeo de uno de los mayores movimientos educativos de apoyo a estudiantes más allá del Atlántico. La capital será sede de la II edición de la American High School Fair, una feria internacional de Institutos Americanos que se estrenó hace un año en España y que, debido a su éxito, ha decidido repetir de nuevo en el mismo escenario.

Entonces esta feria, organizada por Deaquíparafuera, logró distribuir más de 1,2 millones de dólares en ayudas para estudiantes con becas deportivas, académicas y artísticas que rondaron una media del 50% del coste de matriculación en Institutos de EEUU. Más de cien chavales de entre 12 y 17 años se beneficiaron de una iniciativa que este año espera atraer incluso más miradas con cerca de 20 High Schools invitados, el anhelo de reunir a más de 150 chicos y chicas y la posibilidad real de conseguir becas por valor de más de 1,5 millones de dólares.

«Acabé trabajando allí»

María Mora, madrileña de adopción, habría agradecido contar con este tipo de ferias hace no mucho tiempo, cuando decidió dar el salto desde Madrid a Hawái para estudiar en la Universidad. Aquello le cambió la vida. Ahora trabaja para el Hawaii Preparatory Academy, uno de los High Schools que estarán presentes en esta feria.

«Yo me fui a Hawái con solo 18 años para estudiar la Universidad», evoca María. «Inicialmente sólo quería estudiar inglés un año, pero acabé haciendo Comunicación y me quedé a trabajar. Ahora soy responsable de admisiones de este centro. Hice los cuatro años de carrera, pero me habría encantado haber hecho también un High School para ir más preparada», cuenta.

María está enamorada de Hawaii, una isla que muchas familias desconocen como destino para los estudios sus hijos. «Es un paraíso, pero les cuesta. Es normal. Son trece horas de vuelo a Los Ángeles y otras cinco después a la isla. Eso sí, les explico a los padres que es un sitio super diferente, de los más seguros del mundo, donde los niños van a estar super cuidados, y con una cultura que se puede parecer a la española, basada a la familia, con muchos valores. Los que vienen aquí se acaban quedando con nosotros y se terminan graduando, aunque vinieran para solo un año», cuenta.

Estudiar cerca del Empire State

La historia de Anna Caponnetto, de 15 años, está vinculada al teatro y la danza, sus pasiones y también las herramientas con las que ha conseguido una beca del 80% para estudiar en Nueva York, donde ya tiene pensado quedarse uno o dos años más.

«Mi Instituto se llama Masters Schools. Está a una hora en transporte público del Empire State. Muy cerca, vaya, pero en una zona muy tranquila. Tengo lo mejor de Nueva York», cuenta con llamativa madurez. «Yo siempre soñé con estudiar en EEUU. Y este colegio es increíble. Ahora me siento más independiente y confío más en mí. Me siento como en casa. Si paso un mal día, siempre tengo a quién recurrir y estoy conociendo gente como yo», cuenta desde la Gran Manzana.

Una concentración inédita

Esta feria tiene como principal virtud que son los propios institutos de EEUU los que acuden a Madrid con su personal a disposición de los futuros alumnos. La presencia de los cerca de 20 centros que visitarán esta feria es inédita en España. Sus entrenadores, profesores y asistentes serán los que, de manera presencial, ayudarán a los estudiantes que están pensándose dar el salto al otro lado del charco.

«Por eso tiene tanto éxito. Aquí no somos nosotros los que se lo contamos. Tampoco es un vídeo enlatado o una vídeo-llamada fría, sino que son los propios miembros de los institutos los que te lo cuentan con calma y todo el tiempo del mundo. Hay mucho contacto humano», comenta Javi García, portavoz de Deaquíparafuera, organizadora de la feria American High School Fair.

Un relato de primera mano

La gran novedad de esta segunda edición de la American High School Fair organizada por Deaquíparafuera será la presencia también in situ de estudiantes y padres españoles que ya se han beneficiado de estas ayudas, para relatar in situ cómo les puede cambiar la vida dar el paso de salir a EEUU con becas de todo tipo. Desde deportivas con prácticas como el fútbol, el baloncesto o el tenis, hasta por puro rendimiento académico pasando por becas artísticas con disciplinas destacadas como la música, el ballet o la pintura.

«Daniela comenzó a labrar su futuro en el hall del evento del año pasado. Porque allí ya tuvo una conversación informal con uno de los entrenadores, ¡¡45 minutos en inglés!! La decisión final fue difícil, pero le ha cambiado la vida. Ha madurado muchísimo, aprendido más aún y ahora se marcha a la otra costa de EEUU a jugar un campeonato nacional. Está encantada», repite Luis Miguel, padre de Daniela Pindado (15 años), ex portera en el Unión Adarve o el Madrid CF y ahora estudiante de noveno grado en Westtown School, Philadelphia. Ambos trasladarán su historia y experiencia a otras familias.

Dos jornadas de información

Esta segunda edición del American High Schools Fair se dividirá en dos jornadas que se celebrarán en el Hotel Madrid Chamartín Affiliated by Meliá. La primera tendrá lugar el viernes 7 de junio desde las 18:00 horas. La segunda se celebrará el sábado 8 de junio y comenzará a las 10:00 horas.

Deaquiparafuera es una organización enfocada en el desarrollo de jóvenes estudiantes. Ofrece opciones de Universidad o colegio en Estados Unidos que más se adecuen al perfil de cada uno de sus estudiantes, con quienes trabajan a lo largo de todo el curso, pasando por diferentes etapas del proceso de admisión que culmina con la obtención de posibles becas de estudios que propicien buenas oportunidades profesionales tras la formación.