José Luis Martínez-Almeida critica el juicio paralelo efectuado a raíz del asesinato de Samuel. Condena en su entrevista con OKDIARIO al máximo nivel lo ocurrido, “pero hay que dejar a la Policía hacer su labor”. Porque, como señala el alcalde de Madrid, en este crimen se ha llegado a “atacar al propio padre de Samuel por no querer politizar el asesinato de su hijo”. Y porque “a la izquierda le da igual lo que haya ocurrido realmente: quieren usar el asesinato de Samuel para atacarnos a Ayuso y a mí”, ha destacado Almeida.

El primer edil de Madrid ha insistido en que la izquierda no quiere esperar a ver qué sucedió ciertamente en el asesinato del joven Samuel en La Coruña porque «ya han dado su versión». «Lo usan para atacarnos a Isabel Díaz Ayuso y a mí mismo, que en todo momento hemos condenado los hechos», ha agregado el primer edil de la capital.

«Pero no sólo les da igual qué pasó, también les da igual el dolor de la familia de Samuel. Con lo que están haciendo aumentan el dolor de esa familia. El padre ha pedido expresamente que no se politizara el asesinato de su hijo, que no se usara ninguna bandera», ha recordado Almeida en los estudios de La Antorcha.

Además, Almeida ha cargado contra los gritos de «Ayuso, fascista, estás en nuestra lista» que se escucharon en la manifestación de este martes en Madrid por el asesinato del joven gallego. «¿Quién no ha condenado esos gritos?», se ha preguntado el alcalde: «Podemos y Más Madrid no lo han condenado. Mónica García, que en la campaña electoral dejó claro que es madre y médico, debería saber que la madre de Ayuso quizá está profundamente dolida con esos gritos».

El regidor capitalino ha empezado su valoración del caso mostrando su pesar: «Lo de Samuel es particularmente doloroso, mi pésame a su familia».

Apoyo a la Policía

También ha tenido palabras de «respaldo total y absoluto a la Policía Nacional» después de que Podemos y Más Madrid hayan criticado su actuación en las últimas horas para frenar los disturbios en las calles de la capital. «Tenemos que estar orgullosos en Madrid de la labor de la Policía Nacional y Municipal. Son capaces de actuar frente a una patulea semi criminal que quiere incendiar las calles con cualquier excusa y atacar a Ayuso y a mí mismo», ha expuesto.

Almeida ha manifestado que «la izquierda está desesperada tras el 4-M, ha sido para ellos un baño de realidad tremendo». «Ahora pretenden sencillamente incendiar las calles como forma de movilizar al escaso electorado que les queda. Por ahora sabemos que hay un asesinato en La Coruña, a 600 de kilómetros de Madrid, que está siendo investigado por la Policía y que todavía no hay conclusiones sobre las causas. No sabemos las causas pero la izquierda en Madrid se echa a las calles inmediatamente. Les da igual lo que pasó exactamente porque ellos ya han dado su versión», ha esgrimido el también portavoz nacional del Partido Popular.

«¿Qué hubiera pasado con un delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid como Cristina Cifuentes o Concha Dancausa?… Como ahora es Mercedes González, que es del PSOE, tienen que andar con miramientos. Al PSOE le es indiferente que se insulte a las fuerzas de seguridad del Estado», ha apostillado.

«Monedero es inmoral»

Almeida también ha cargado contra Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y actualmente director de la fundación ligada a Podemos. El alcalde ha tachado de «estercolero inmoral» al político morado por «ligar la actuación del alcalde de Madrid con la muerte de una persona a 600 kilómetros, en La Coruña». «Monedero es el mismo que luce camisetas de ‘el Che’ Guevara, el que fusilaba a homosexuales, el que decía que era uno de los grandes vicios de la humanidad», ha recordado Almeida. «Es repugnante, hace de eso su forma de supervivencia», concluye.

Además, ha recordado que la bandera LGTBI sí ha lucido tanto en la iluminación de la Fuente de la Cibeles, como en la fachada del Ayuntamiento. La bandera en tela no se puede colocar por consejo de la Asesoría jurídica municipal, que se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo, ha indicado el alcalde.