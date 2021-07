El padre de Samuel, el joven de 24 años asesinado en La Coruña, está recibiendo ataques e insultos de parte del colectivo LGTBI por no promocionar y apoyar la causa que han abierto tras su muerte al considerarla un «crimen homófobo». Lo cierto es que la Policía, de momento, no baraja esa hipótesis y se cree que los hechos se desencadenaron por una pelea por un móvil.

Aun así, la izquierda y parte del colectivo LGTBI está utilizando el caso para hacer política. Y precisamente eso es lo que quiere evitar el padre de la víctima. Durante una entrevista en Espejo Público Maxsoud Luiz pidió a quien se manifestara por la muerte de su hijo que lo hiciera «sin banderas» y que los políticos tampoco lo utilizaran. Unas palabras que han provocado la furia de radicales LGTBI y de la izquierda.

Como se puede ver en el siguiente comentario, decenas de personas cargaron contra el padre de Samuel por simplemente pedir que no se politice el asesinato de su hijo. Esos ‘ultras’ defienden que es un crimen homófobo y, por lo tanto, un crimen político y que como tal se puede usar como reivindicación del colectivo LGTBI.

Un desprecio a los deseos del padre del joven que no sólo se quedan ahí. Los insultos son deleznables. «El padre se puede meter sus opiniones por donde le quepan», «menudo gilipollas», «el padre me la suda bastante», «lo que tendría que aguantar en casa el chaval también» o «el padre de Samuel me puede comer el culo entero» son sólo algunos de los comentarios que ha recibido Maxsoud.

QUÉ POCO RESPETO POR LA FAMILIA! Aquí es cuando vemos la verdadera cara de esta gente. ALUCINEN 👇🏻 pic.twitter.com/svTcBnhS3P — Benjamín (@benjaefe) July 5, 2021

Ante el revuelo surgido, muchas de esas cuentas han decidido eliminar sus comentarios o privatizar sus cuentas para que sólo vean sus comentarios las personas que ellos decidan. Aun así, muchos han mantenido sus ataques al padre, sin respetar su duelo y utilizando a su hijo.

La segunda muerte también es cuando tu propia familia evita tu identidad hasta cuando no estás. https://t.co/gdCitGkRlW — 𝚊𝚗𝚍𝚛𝚎𝚊 👻⛸ 𝙠𝙞𝙨𝙨 & 𝙘𝙧𝙮 𝙤𝙪𝙩 𝙣𝙤𝙬 (@andreatome_) July 5, 2021

No tengo nada que ocultar, no he dicho nada que no piense, su asesinato ha sido político, y no digo que el padre no le quiera ni nada por el estilo, pero su asesinato ha sido político. https://t.co/CxZLbGFI3U — Маттео ⚧️☭ (@trashtteo) July 5, 2021

no busco polemica pero q el padre de samuel no quiera banderas lgtb en las manis no es algo q debamos aceptar, tanto x samuel como x el resto del colectivo. estas manifestaciones no son x su padre son por él y x todos, q su padre no quiera politizar el asunto no es algo positivo — Ale :/ (@aleee29s) July 5, 2021

Sinceramente y con todo el respeto al padre que acaba de perder a su hijo esto va más allá de su muerte. Va del motivo por el cual le han arrebatado la vida y es por HOMOFOBIA. #LoPersonalEsPolítico #JusticiaPorSamuel #StopLGTBIQfobia — Sergio 🏳️‍🌈 (@Sergio331) July 5, 2021

Esto no va de su padre, ayer fue Samuel, mañana será otro, protestamos para protegernos. — Pablo (@Pablus87) July 5, 2021

Lo siento por ese hombre, pero a su hijo lo mataron por ser gay y no yo, ni mis amigos, queremos ser los siguientes. — ale~º 🇮🇨x🏳️‍🌈 ✨ #HabráLeyTrans 🏳️‍⚧️ ✨ (@Aleph_Osho) July 5, 2021

Si no te importa, para el colectivo LGTB+ sí es un símbolo, diga el padre lo que diga. — Juan Sánchez 🇵🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🏳️‍🌈🐍🎗️🇵🇸 (@JuanSnchzF1) July 5, 2021