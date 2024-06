Almeida amplía a 2.500 € al mes el tope de ingresos de las familias que pueden pedir becas de guardería

Madrid es uno de los puntos de España donde la natalidad sigue al alza. Para dar respuesta a las necesidades de las familias, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha desplegado una serie de medidas destinadas a la educación de cero a tres años. Para llegar a más beneficiarios, el Consistorio ha elevado el límite de renta de los beneficiarios de estas becas guardería, por lo que, de cara al próximo curso 2024/2025, las familias cuyos ingresos no superen los 2.500 euros mensuales podrán optar a ellas.

La convocatoria del próximo año contempla, además, un incremento del 10% con respecto al curso 2023-2024 en los importes que pueden percibir las familias en cada uno de los tramos cuya cuantía se establece en relación con la puntuación obtenida en el apartado referido a la renta. De esta manera, las aportaciones, que hasta ahora eran de 100, 200 o 350 euros al mes, se elevan a 118, 220 y 385 euros, respectivamente, para poder ajustarse a las tarifas del mercado.

Pero una de las grandes novedades es el nuevo umbral de renta de los beneficiarios. El Consistorio de Almeida ha ampliado hasta los 30.000 euros el importe máximo de renta anual per cápita de la unidad familiar -el total de ingresos durante el ejercicio de 2023 dividido entre el número de miembros- que permite pedir las becas guardería, lo que suponen 2.500 euros mensuales. De esta forma, los tramos de cara al curso 2024/2025 son:

Tramo 1: 235 euros anuales, a razón de 385 euros por cada uno de los meses comprendidos en el periodo de septiembre de 2024 a julio de 2025, ambos inclusive, para familias cuya renta per cápita anual esté comprendida entre 0 y 10.420 euros.

235 euros anuales, a razón de 385 euros por cada uno de los meses comprendidos en el periodo de septiembre de 2024 a julio de 2025, ambos inclusive, para familias cuya renta per cápita anual esté comprendida entre 0 y 10.420 euros. Tramo 2: 420 euros anuales, a razón de 220 euros por cada uno de los meses comprendidos en el periodo de septiembre de 2024 a julio de 2025, ambos inclusive, para familias cuya renta per cápita anual esté comprendida entre 10.420 y 17.020 euros.

420 euros anuales, a razón de 220 euros por cada uno de los meses comprendidos en el periodo de septiembre de 2024 a julio de 2025, ambos inclusive, para familias cuya renta per cápita anual esté comprendida entre 10.420 y 17.020 euros. Tramo 3: 298 euros anuales, a razón de 118 euros por cada uno de los meses comprendidos en el periodo de septiembre de 2024 a julio de 2025, ambos inclusive, para familias cuya renta per cápita anual esté comprendida entre 17.020 y 30.000 euros.

De esta forma, el Ayuntamiento de Madrid aprueba una nueva convocatoria de las ayudas con las que fomenta la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), tras autorizar la Junta de Gobierno dotar la beca infantil del curso 2024-2025 con un presupuesto de 3,7 millones de euros para apoyar a las familias en el pago de la matrícula, las mensualidades, el comedor y el horario ampliado.

La beca se dirige a alumnos matriculados en centros de titularidad privada de la ciudad y, por primera vez, no se exigirá el requisito previo de haber solicitado admisión en la Red Municipal de Escuelas Infantiles y no haber obtenido plaza para poder ser beneficiario, una medida adoptada para simplificar los trámites administrativos a las familias.

Además, con el fin de reducir la burocracia, el Consistorio elimina de cara al curso 2024-2025 el requisito de solicitar previamente una plaza en un centro público para poder beneficiarse de las becas guardería. Hasta ahora, el Ayuntamiento pedía como requisito imprescindible para dar la beca infantil que se hubiera solicitado previamente plaza en sus escuelas y que no se hubiese concedido.

«A raíz de ahí, como no les dábamos una plaza municipal, les concedíamos una beca. Con esto ocurría que familias que no quieren llevar a sus hijos a una pública, sino a una privada, o que saben que no van a cumplir los requisitos de renta, por ejemplo, tenían que solicitar plaza igualmente para que se la denegásemos y a partir de ahí pedir la beca», indican desde el área de Asuntos Sociales.

Más plazas y nuevas escuelas

Esta línea de ayudas se convocó por primera vez en el curso 2019-2020 y se ha mantenido en los años escolares posteriores, incrementándose tanto la partida presupuestaria como el número de beneficiarios. Así, en ese curso académico 2019-2020 el número de becas infantiles concedidas fue un total de 383. En la última convocatoria resuelta, la correspondiente al 2022-2023, la cifra de beneficiarios ascendió a 1.885.

Por su parte, la Red Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento también está experimentando un aumento progresivo en la oferta de plazas. En el actual curso, 2023-2024, el Consistorio cuenta con 74 centros, dotados con 8.507 plazas. El próximo curso, 2024-2025, se ofrecerá un total de 8.618 plazas (111 más) tras la ampliación de la escuela El Duende (Centro) y la próxima incorporación de las 82 plazas de la nueva escuela del paseo de la Dirección (Tetuán), que abrirá en enero de 2025. Además, se están construyendo dos escuelas infantiles más en los distritos de Salamanca y Centro y están proyectadas otras dos durante el mandato en Retiro y Usera.