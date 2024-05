Madrid es uno de los puntos de España donde la natalidad sigue al alza. Para dar respuesta a las necesidades de las familias, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha desplegado una serie de medidas destinadas a la educación de cero a tres años. La más destacada es que, con el fin de reducir la burocracia, el Consistorio elimina de cara al curso 2024-2025 el requisito de solicitar previamente una plaza en un centro público para poder beneficiarse de las becas guardería.

En los últimos días, se ha dado a conocer la lista provisional de admitidos a las escuelas infantiles. Una cifra muy disociada de la realidad, dado que muchas de estas solicitudes a centros públicos correspondían a familias que pedían la plaza para cumplir con el requisito para poder pedir una beca para una escuela privada. Para agilizar los trámites, el Consistorio ha eliminado este criterio de cara a las becas guardería para el curso 2024-2025, de forma que se puedan pedir directamente sin necesidad de requerir una plaza en un centro público.

Hasta ahora, el Ayuntamiento pedía como requisito imprescindible para dar la beca infantil que se hubiera solicitado previamente plaza en sus escuelas y que no se hubiese concedido. «A raíz de ahí, como no les dábamos una plaza municipal, les concedíamos una beca. Con esto ocurría que familias que no quieren llevar a sus hijos a una pública, sino a una privada, o que saben que no van a cumplir los requisitos de renta, por ejemplo, tenían que solicitar plaza igualmente para que se la deneguásemos y a partir de ahí pedir la beca», indican desde el área de Asuntos Sociales.

De cara al próximo curso escolar 2024/2025 desde el Ayuntamiento se van a incorporar cambios para llegar a más familias y agotar ese crédito de 3,7 millones. Mejoras como incrementar un 10% la cuantía mensual de la beca para ajustarla a las tarifas actuales y, así, las aportaciones que eran de 100 euros pasarán a ser de 118; las que eran de 200 a 220; y las que ascendían a 300 pasan a ser de 385 euros», ha explicado.

Además, ha indicado que se amplían otro 10% también los tramos de renta per cápita anual de la unidad familiar establecidos para poder ser beneficiario. De este modo, en el tramo 1, de 385 euros al mes, el máximo aumenta de 9.473 a 10.400 euros; en el tramo 2, el máximo de renta per cápita pasa de 15.400 a 17.000 euros; y en el tramo 3, de 23.000 a 30.000 euros.

Polémica con las plazas

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha denunciado que 11.400 familias se han quedado sin su plaza este curso escolar en las escuelas infantiles municipales, y ha recriminado a Almeida que mire «hacia otro lado» y no haya construido ningún centro.

En este sentido, el Consistorio ha subrayado que este curso se inauguró una nueva escuela infantil en San Blas, lo que eleva el total a 74, que suman 8.507 plazas. Para el próximo curso, ha dicho, serán 8.618 plazas tras la ampliación de la Escuela del Duende –en el distrito Centro– y la próxima incorporación de las 82 plazas de la nueva Escuela del Paseo de la Dirección, que va a abrir en enero de 2025. Ahora mismo se están construyendo otras dos escuelas infantiles más, en Centro y en el distrito de Salamanca, y está prevista la construcción de otra escuela infantil.

Además, desde el área de Asuntos Sociales indican que estas cifras son provisionales y se encuentran sesgadas por varios factores. En primer lugar, explican, muchas de las familias que se apuntan a estos centros escolares también solicitan una plaza en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, lo que tumba el discurso de Maestre de que las familias se ven obligadas a ir directamente a los centros privados. Por otro lado, estas cifras también incluyen todas aquellas personas que para poder acceder a las becas guardería solicitaban plaza.