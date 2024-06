Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, más de 14.000 niños se beneficiarán de las becas comedor el próximo curso 2024/2025. El Consistorio de José Luis Martínez-Almeida realizará una aportación de siete millones de euros para complementar la ayuda económica que el Gobierno regional concede a menores en situación de vulnerabilidad socioeconómica matriculados en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos, incluida la red municipal de escuelas infantiles.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso concede becas comedor por importe de 800 o 445 euros para todo el periodo lectivo en función de la renta per cápita familiar, la Renta Mínima de Inserción o el Ingreso Mínimo Vital que perciban. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, completa esta aportación hasta sufragar el precio anual total del comedor escolar en los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, que alcanza los 979 euros anuales, y el de las 75 Escuelas Infantiles Municipales, que es de 1.056 euros al año.

El pasado año, gracias a la colaboración entre ambas administraciones que lleva vigente desde 2016, estas becas comedor llegaron a más de 11.660 menores, cifra que, tras la nueva inversión del Ayuntamiento de Madrid, aumentarán en otros 3.000 niños de cara al próximo año, lo que supone dar repuesta a la totalidad de los casos propuestos como beneficiarios por los Servicios Sociales municipales.

Por otro lado, el Consistorio madrileño ha tramitado este curso a través de los distritos otras 1.217 ayudas económicas de comedor escolar propias por un importe de 1,2 millones de euros, también dirigidas a familias en circunstancias desfavorables.

Becas de guardería

Madrid es uno de los puntos de España donde la natalidad sigue al alza. Para dar respuesta a las necesidades de las familias, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha desplegado una serie de medidas destinadas a la educación de cero a tres años. La más destacada es que, con el fin de reducir la burocracia, el Consistorio elimina de cara al curso 2024-2025 el requisito de solicitar previamente una plaza en un centro público para poder beneficiarse de las becas guardería.

En los últimos días, se ha dado a conocer la lista provisional de admitidos a las escuelas infantiles. Una cifra muy disociada de la realidad, dado que muchas de estas solicitudes a centros públicos correspondían a familias que pedían la plaza para cumplir con el requisito para poder pedir una beca para una escuela privada. Para agilizar los trámites, el Consistorio ha eliminado este criterio de cara a las becas guardería para el curso 2024-2025, de forma que se puedan pedir directamente sin necesidad de requerir una plaza en un centro público.

Hasta ahora, el Ayuntamiento pedía como requisito imprescindible para dar la beca infantil que se hubiera solicitado previamente plaza en sus escuelas y que no se hubiese concedido. «A raíz de ahí, como no les dábamos una plaza municipal, les concedíamos una beca. Con esto ocurría que familias que no quieren llevar a sus hijos a una pública, sino a una privada, o que saben que no van a cumplir los requisitos de renta, por ejemplo, tenían que solicitar plaza igualmente para que se la denegásemos y a partir de ahí pedir la beca», indican desde el área de Asuntos Sociales.

De cara al próximo curso escolar 2024/2025 desde el Ayuntamiento se van a incorporar cambios para llegar a más familias y agotar ese crédito de 3,7 millones. Mejoras como incrementar un 10% la cuantía mensual de la beca para ajustarla a las tarifas actuales y, así, las aportaciones que eran de 100 euros pasarán a ser de 118; las que eran de 200 a 220; y las que ascendían a 300 pasan a ser de 385 euros.