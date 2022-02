El Ayuntamiento socialista de San Sebastián de los Reyes aprobó en Junta de Gobierno, tal y como publicó OKDIARIO, el pago de 2.420 euros para contratar al grupo de danza Wayra Wakana en una fiesta organizada por la Asociación «Estudiantes de la plata & Hispanoamericana», cuyo presidente, René Loachamín, fue, casualmente, contratado ‘a dedo’ como asesor del Consistorio semanas después.

Pero resulta que, tal y como ha podido averiguar este periódico, la actuación de ese grupo en esa fiesta, que celebraba el aniversario de la independencia de la ciudad de Quito, jamás se produjo. Según han confirmado fuentes de la banda así como asistentes a la mencionada fiesta, esa actuación presupuestada en 2.420 euros no se produjo.

Sin embargo, la entrega de ese dinero, que se aprobó en Junta de Gobierno, sí salió de las arcas municipales, a pesar de que el grupo de danza no sólo no recibió ni un euro porque no actúo sino que en ningún momento se comprometió a hacerlo.

De acuerdo con la versión de la banda, Loachamín se puso en contacto con ellos para preguntarles si querían participar en el festejo, pero estos declinaron el ofrecimiento. Además, el grupo afirma que, aunque hubieran actuado, lo hubieran hecho gratis como siempre hacen.

A pesar de que el grupo no confirmó, el presidente de la asociación lo propuso y el Ayuntamiento, parece que sin realizar ningún tipo de comprobación, aprobó en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 30 de noviembre de 2021 gastar 2.420 euros en el «pago del caché» del grupo de danza Wayra Wakana para séptima edición de la celebración del Aniversario y Fiesta de la Independencia de Quito que se celebró en San Sebastián de los Reyes el pasado 4 de diciembre.

Tal y como ha podido saber este periódico, no ha sido hasta dos meses después de la celebración de la fiesta y a raíz de la información publicada por OKDIARIO que el alcalde socialista de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, se ha comprometido a la devolución del dinero -que nunca recibió el grupo de danza y no se sabe muy bien dónde está- a las arcas municipales.

Apenas unas semanas después de esa sospechosa aprobación de 2.420 euros para la actuación de un grupo de danza que nunca se produjo y que, además, de haberlo hecho, jamás cobra por sus ‘shows’, Romero contrató en el Ayuntamiento a René Loachamín, presidente de la asociación que organizaba la fiesta, como auxiliar administrativo a tiempo completo, un cargo eventual con un sueldo anual de 29.743,46 euros al año.

En el año 2014, Romero, entonces sin responsabilidades de Gobierno municipal, fue acusado de comprar votos de inmigrantes de Sanse. Tal y como publicó por aquel entonces el diario Abc, lo hizo un afiliado a las juventudes socialistas mediante unas grabaciones que obtuvo de una mujer rumana empadronada en el municipio en las que reconocía que Romero ofreció a su pareja un trabajo en el Consistorio si salía elegido como alcalde, para lo cual tenían que votarle y él se encargaría del gasto de afiliarles al partido.

Sin embargo, el acusado negó tajantemente las acusaciones y aseguró que la persona que le atribuía esos hechos apoyaba a Mónica Martínez, a la que recientemente había ganado en las primarias de la formación en San Sebastián de los Reyes.