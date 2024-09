El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado este jueves la retirada de las autorizaciones para circular a las tres empresas de patinetes eléctricos que podían ejercer hasta ahora en la capital. Esto implica la prohibición de los 6.000 vehículos que podían alquilarse en Madrid. El político popular ha aclarado que se ha tomado esta decisión después del «incumplimiento de las condiciones» que se acordaron a la hora de entregar los permisos. Los patinetes desaparecerán en octubre.

Almeida ha aclarado en un mensaje en la red social X, antes Twitter, que se trata de un incumplimiento en «los condicionantes» que impusieron «para garantizar la seguridad de los peatones, especialmente, de nuestros mayores». Y ha añadido que «la revocación se hará totalmente efectiva en octubre».

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha firmado este jueves el decreto para derogar las autorizaciones que hasta ahora permitían que los patinetes eléctricos circularan por Madrid. En otra publicación en redes sociales, el edil madrileño, ha subrayado que la prohibición es permanente: «No volveremos a conceder nuevas autorizaciones para este servicio, ya que el mercado no garantiza las condiciones de seguridad que necesita Madrid».

Hasta ahora, sólo tres empresas tenían la autorización para poner en circulación los patinetes eléctricos en las calles de Madrid: Lime, Dott y Tier Mobility. La última renovación del modelo de alquiler del patinete tuvo lugar en mayo de 2023. Entonces, el Ayuntamiento propuso un modelo para garantizar «mayor seguridad, integración y orden en sus calles», reza la nota de prensa del consistorio. Ya entonces se limitó el número de licencias, es decir, de vehículos autorizados a transitar por Madrid.

Esta drástica decisión viene provocada por las inspecciones periódicas ejecutadas por Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. A ojos de esta área, se descubrió que esas empresas «quebrantan las condiciones establecidas en las autorizaciones», señala la nota de prensa. Algo que era «causa justificada en los pliegos para retirar de forma unilateral los permisos sin derecho a indemnización», expresa el consistorio.

El principal problema que alega el Ayuntamiento es que no han aportado «la información requerida» ni tampoco han podido tener acceso al «interfaz de las operadoras».

Por otro lado, desde Cibeles indican que no se ha «llevado a cabo el despliegue equilibrado de patinetes requerido en toda la ciudad». Es decir, que esos vehículos no se habían distribuido por Madrid como habían acordado. El Ayuntamiento establecía un máximo de 3.600 patinetes dentro de la M-30 y 2.400 en el resto del municipio, con un ratio de 10 vehículos por cada 10.000 vecinos. Estos datos no se han podido comprobar porque las empresas no aportaban datos.

Además, incidían en que se permitía el «estacionamiento indebido en lugares no habilitados». «Sin embargo, los técnicos municipales no tienen constancia de que esta tecnología se haya implementado», señalan desde el consistorio y añaden que, a su vez, han comprobado que «circulan o estacionan en lugares prohibidos».

Por si fuera poco, el Ayuntamiento tiene constancia de que el seguro de cada una de esas empresas es «insuficiente» y «no alcanza lo precisado en las autorizaciones». Por último, no se han impartido cursos a los usuarios para informar sobre cómo usar los vehículos.

En todo caso, esta decisión puede recurrirse. Las empresas cuentan con 20 días naturales para presentar las alegaciones oportunas frente a la retirada de las autorizaciones de las licencias para circular por Madrid.