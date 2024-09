Almeida exige a Vinicius que rectifique «inmediatamente» sus palabras sobre el racismo en España

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, dejó patente su malestar con Vinicius Jr tras sus palabras sobre el racismo en España y su sugerencia de sacar el Mundial de 2030 de nuestro país. El dirigente del Partido Popular exigió que el jugador del Real Madrid «rectifique inmediatamente» esas palabras que dijo a la CNN estadounidense en una entrevista con repercusión planetaria.

«Espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Todos somos conscientes de que hay episodios racistas en la sociedad y que debemos trabajar muy duro para eliminarlos. Pero pienso que es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista como ayer dijo y que ponga en peligro la celebración del Mundial del 2030 en Madrid y en España. Le pido que rectifique», indicó el político madrileño.

Almeida intentó aconsejar a Vinicius para que pida perdón a la ciudad donde vive. «Es un extraordinario jugador de fútbol, de eso no cabe ninguna duda. Ser extraordinario jugador de fútbol no quiere decir que uno no pueda meter la pata y en este caso ha metido la pata. Vinicius tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado para combatir el racismo, pero lo que no podemos es estar a su lado cuando al práctico conjunto de la sociedad española nos llama racistas», aseveró.

«No puedo aceptar esa afirmación que hace Vinicius y además debe poner en valor que vive en una de las ciudades más abiertas, más acogedores y más diversas que hay en el mundo. A nadie se le pregunta en Madrid de dónde viene ni a dónde va. Aquí a nadie se le excluye», reflexionó sobre lo que es vivir en la ciudad que rige.

El alcalde de la capital de España concluyó que el jugador del Real Madrid debe rectificar las palabras que ha dicho con naturalidad. «Que Vinicius haya tenido que soportar determinados episodios lamentables no justifica que tache a la sociedad española de racista ni que diga que el Mundial 2030 no se debe celebrar aquí. Debe rectificar y pedir disculpas en este sentido. Y le diría a Vinicius que no pasa nada porque cuando uno se equivoca lo que tiene que hacer es rectificar», zanjó.