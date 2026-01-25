Adiós al mercado de San Miguel de Madrid: cierra sus puertas y los clientes están en shock

Si vives en Madrid, o has estado alguna vez de visita por la capital, ya debes saber que el Mercado de San Miguel es quizás el más popular de toda la ciudad, por lo que se convierte en una parada obligada en el caso de estar por el centro. Sin embargo, la sorpresa habrá llegado para muchos cuando de repente, amaneció cerrado hace ya un par de semanas ( desde el 7 de enero) y parece que así va a estar durante un tiempo debido a que se están haciendo obras de consolidación del edificio, una intervención necesaria para mantenerlo en buen estado.

Una noticia que nadie esperaba, ya que no es frecuente que un mercado tan visitado baje la persiana durante varias semanas en pleno invierno. Aun así, la gestora Redevco insiste en que el cierre forma parte de un plan ya programado y que no responde a ninguna urgencia. Por ello, la previsión, si no surgen contratiempos, es reabrir antes de Semana Santa. Este paréntesis también ha reactivado el debate sobre el futuro del mercado y los proyectos que se están estudiando para la zona. Desde la empresa recalcan que las obras actuales no tienen nada que ver con ampliaciones ni con operaciones inmobiliarias recientes. El objetivo es el de reforzar la estructura del edificio y asegurar que pueda seguir funcionando como un espacio emblemático durante muchos años.

Adiós al mercado de San Miguel de Madrid

La intervención que mantiene cerrado el mítico Mercado de San Miguel, corresponde a la tercera fase de un plan de consolidación diseñado para reforzar la estructura de este edificio protegido. La primera fase, ejecutada en 2023, se centró en el refuerzo de los pilares exteriores. En 2024 llegó el turno de la cubierta, que fue sustituida. Ahora, los trabajos se concentran exclusivamente en la cimentación interior, una parte esencial para garantizar la estabilidad del conjunto.

Redevco asegura que las obras avanzan a buen ritmo y que todo está funcionando conforme a lo previsto. También subraya que el cierre es temporal y necesario, una decisión tomada para «cuidar el patrimonio que nos une y proteger su legado», en referencia a la importancia histórica del mercado inaugurado en 1916.

No es la primera remodelación que se efectúa

Aunque el cierre del Mercado de San Miguel para las mejores anunciadas, tenemos que recordar que hubo otra remodelación en el año 2009 y tras ella, el mercado pasó a ser uno de los rincones gastronómicos más recomendados y también, más visitados. Tal vez por este motivo, el hecho de que esté cerrado ahora sorprende a todo aquel que se dirige a poder disfrutar de la gastronomía que ofrece, y de repente se encuentra sus puertas cerradas.

Un proyecto ajeno a ampliaciones o compraventas recientes

La paralización temporal ha coincidido con la tramitación de otro proyecto sobre el subsuelo del mercado, adquirido a un precio récord de casi 60.000 euros por metro cuadrado. Desde Redevco aclaran que este trámite sigue su curso administrativo en el Ayuntamiento de Madrid, pero que no tiene relación con los trabajos actuales. Las obras ahora en marcha responden exclusivamente a la consolidación estructural prevista y cuentan con todos los permisos municipales y los informes favorables de Patrimonio.

Las intervenciones en un edificio protegido como el Mercado de San Miguel requieren controles estrictos y supervisión técnica. La gestora recalca que este proceso está siguiendo el protocolo habitual, sin desviaciones ni modificaciones respecto al plan aprobado.

Comerciantes con contratos suspendidos, pero garantizados

Una de las mayores dudas surgidas tras el cierre fue qué ocurriría con los operadores del mercado. Redevco ha confirmado que los contratos de los comerciantes no se han cancelado, sino que están suspendidos temporalmente. Se reactivarán automáticamente cuando finalicen las obras, lo que permitirá que el mercado recupere su actividad con todos los puestos actuales.

Es decir, no habrá cambios en la plantilla de operadores y la reapertura será íntegra. El objetivo es que, cuando las puertas vuelvan a abrirse antes de Semana Santa, el visitante encuentre el mismo mercado que dejó en enero, solo que asentado sobre una estructura reforzada y preparada para resistir muchos años más.

Un cierre que sorprende, pero que tiene fecha de regreso

Desde la gestora insisten en que no hay que interpretar el cierre como algo definitivo. Hablan de una pausa necesaria para intervenir en un edificio que lleva más de un siglo en pie y que necesita cuidados periódicos para seguir abierto. A muchos visitantes les sorprende encontrarlo silencioso, pero forma parte del mantenimiento que exige un espacio tan emblemático en pleno centro de Madrid.

Si todo avanza como está previsto, el mercado volverá a abrir sus puertas en marzo. Será justo antes de la llegada de una de las temporadas más activas del año. Hasta entonces, el histórico recinto permanecerá sin actividad, esperando recuperar la actividad que lo convirtió en una de las paradas más populares de la ciudad.