Madrid se prepara para dar la bienvenida a uno de los referentes educativos más importantes a nivel global. El Brighton College, premiado en repetidas ocasiones como el mejor colegio del mundo por su excelencia académica y su innovador método de enseñanza, ha confirmado su desembarco en la capital.

Con una red que ya suma más de 9.000 estudiantes en diversos países, la llegada de la institución británica promete revolucionar la oferta educativa privada con instalaciones de última generación y un enfoque centrado en la creatividad y el bienestar.

El Brighton College, una institución que es sinónimo de éxito y prestigio en el Reino Unido, ha elegido la calle Gobelas, en el distrito de Moncloa-Aravaca, para levantar el que será su primer centro en España. Este movimiento supone un hito para la capital, que suma a su oferta un colegio que no solo destaca por sus resultados académicos, sino por un modelo pedagógico que lo ha situado en la cima de los rankings internacionales.

Un proyecto de altura en Moncloa-Aravaca

El nuevo campus madrileño seguirá la estela de sus sedes en Abu Dabi, Bangkok o Singapur. El objetivo es ofrecer una formación integral para niños y jóvenes de entre 3 y 18 años. Según los planes previstos, el colegio abrirá sus puertas oficialmente en septiembre de 2027, aunque el interés entre las familias madrileñas ya ha empezado a dispararse. De hecho, para aquellos que quieran conocer de cerca el proyecto, ya hay programada una jornada de puertas abiertas el próximo 23 de abril de 2026.

La ubicación no es casual. Aravaca es una de las zonas con mayor demanda de educación internacional de calidad, y la llegada de Brighton College viene a cubrir un hueco para quienes buscan el acceso a las universidades más elitistas del mundo (como Oxford, Cambridge o la Ivy League americana) sin salir de Madrid.

¿Qué hace diferente al Brighton College?

Bajo la dirección de George Hartley, el centro en Madrid no solo buscará el sobresaliente en los exámenes. El modelo Brighton se basa en tres pilares: la curiosidad intelectual, la confianza y la amabilidad. Sus responsables aseguran que el entorno está diseñado para fomentar la creatividad y el desarrollo personal, huyendo de los métodos rígidos y apostando por espacios de aprendizaje que ellos denominan «preparados para el futuro».

Además, el centro contará con más de 1.000 docentes de excelencia repartidos por su red global que comparten recursos y metodologías innovadoras. En Madrid, el enfoque mantendrá tradiciones británicas combinadas con la modernidad: desde exámenes realizados a mano para fomentar la concentración, hasta el uso de tecnología puntera para la investigación.

Instalaciones y comunidad internacional

El edificio de la calle Gobelas promete ser un referente arquitectónico y funcional. Se esperan espacios diseñados para el bienestar del alumno, con zonas verdes, laboratorios de última generación y áreas dedicadas a las artes y el deporte, pilares fundamentales en el currículo británico.

Con esta apertura, Madrid se consolida como un polo de atracción para familias internacionales y locales que buscan una educación que es, literalmente, la mejor del planeta.