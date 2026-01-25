Semana Blanca 2026: fechas, cuándo es, a qué comunidades afecta y dónde no hay colegios

Ahora que ya tenemos el mes de febrero a la vuelta de la esquina, muchos padres miran el calendario escolar para poder tener claro una duda que se repite curso tras curso y que tiene que ver con la Semana Blanca, dado que si bien se conoce como un pequeño periodo de descanso, lo cierto en en España no se práctica de forma común en todo el país. Hay comunidades que sí la tienen como parte fija del curso, como ocurre por ejemplo con la Semana Santa pero otras la dejan en manos de los propios centros y también las hay que directamente no contemplan esos días libres. Y además este 2026 la situación viene con un matiz extra, porque Madrid ha decidido eliminar este descanso de febrero tras revisar cómo quedaban repartidos los trimestres.

La Semana Blanca suele aparecer siempre ligada al Carnaval y, en buena parte del país, se aprovechan esas fechas para introducir unos días de descanso a mitad de trimestre. Sin embargo, no es una regla general. Cada comunidad autónoma tiene su propia estructura y, en ocasiones, incluso los propios colegios pueden decidir qué días descansar y cuáles no. Este año, la modificación del calendario madrileño ha puesto el foco en una realidad que no siempre se explica: la Semana Blanca no es un periodo obligatorio, ni uniforme, y puede variar mucho de una región a otra.

Madrid que era de las comunidades que siempre celebraban la Semana Blanca, han eliminado estos días con un argumento que desde la Consejería llevan meses defendiendo. El primer trimestre fue más largo de lo habitual porque varios festivos nacionales cayeron en fin de semana, mientras que el segundo se quedaba corto debido a la proximidad de la Semana Santa. Para equilibrar el ritmo del curso, se ha optado por suprimir este descanso intermedio. Eso hace que, en 2026, mientras muchos alumnos de otras partes de España disfrutan de unos días libres en febrero, los madrileños sigan con su calendario habitual.

Qué es exactamente la Semana Blanca y por qué no es igual en toda España

La Semana Blanca no tiene una definición única, pero puede entenderse como un pequeño paréntesis dentro del trimestre en el que se suspenden las clases durante uno o varios días, normalmente coincidiendo con Carnaval. Su origen está relacionado con la climatología de algunas regiones del norte, donde se aprovechaba la cercanía del invierno para realizar actividades deportivas, especialmente de nieve y para ajustar la carga lectiva del trimestre.

Con el paso del tiempo, algunas comunidades mantuvieron la tradición y otras la adaptaron o directamente la eliminaron. En muchos territorios se integró dentro de los días no lectivos que pueden fijar los propios colegios. Esto explica por qué en dos centros de la misma ciudad puede haber fechas diferentes o incluso decisiones opuestas. No es un periodo regulado de forma centralizada, sino un margen de organización interna que cada autonomía gestiona a su manera.

A día de hoy, la Semana Blanca tiene un carácter más práctico que pedagógico. Sirve para ajustar el equilibrio entre trimestres, permitir actividades puntuales, dar un pequeño descanso en mitad de febrero y facilitar la organización del curso en territorios donde Carnaval tiene un peso cultural importante.

Comunidades que sí celebran la Semana Blanca en 2026

Aunque Madrid no la celebra este año, otras comunidades mantienen su calendario y ofrecerán días libres en torno al Carnaval. Estas son las fechas confirmadas:

Castilla-La Mancha: 16 y 17 de febrero.

16 y 17 de febrero. Galicia : del 16 al 18 de febrero.

: del 16 al 18 de febrero. Asturias : del 13 al 17 de febrero.

: del 13 al 17 de febrero. Castilla y León: 16 y 17 de febrero.

16 y 17 de febrero. Extremadura: 16 y 17 de febrero.

16 y 17 de febrero. Andalucía : 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía.

: 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía. Cantabria: del 13 al 17 de febrero.

En estos territorios, la Semana Blanca funciona como una especie de pausa intermedia que muchas familias aprovechan para organizar escapadas, adelantar tareas o simplemente descansar antes de entrar en la recta final del trimestre.

Comunidades donde depende del propio centro educativo

Hay regiones en las que la Semana Blanca no aparece marcada en el calendario autonómico, pero sí existen días no lectivos asociados al Carnaval. La gestión queda en manos de los colegios y, por eso, no todos coinciden.

Esto ocurre en:

Murcia

Canarias

Navarra

En estos casos, la única manera de saber los días exactos de la Semana Blanca 2026 es consultar el calendario escolar de cada centro. Algunos conceden un puente corto, otros únicamente el martes de Carnaval y otros incorporan uno de los días no lectivos que tienen asignados cada curso para organizar internamente su actividad.

Como podemos comprobar, la Semana Blanca 2026 vuelve a mostrar un patrón que se repite desde hace años: no existe una fórmula común. Algunas comunidades la mantienen como una parte más del calendario, otras la ajustan según necesidades internas y en otras se delega por completo en los centros. Esto hace que cada febrero conviva la imagen de colegios cerrados en unas zonas y semanas completamente lectivas en otras.