1.500 metros, jardín con piscina y casa de invitados: así es la casa de Zapatero en Madrid

José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a estar en el centro del foco mediático, esta vez no por algo que tenga que ver con la política, sino por el cambio de vivienda que ha protagonizado en los últimos meses. El pasado mes de agosto el ex presidente vendía su chalet en Aravaca y ahora se ha sabido que junto a su mujer, Sonsoles Espinosa, ha optado por una nueva etapa lejos del barrio de Valdemarín, donde vivieron trece años.

La pareja se ha trasladado a Las Rozas, uno de los municipios más exclusivos del noroeste madrileño. Y lo ha hecho con una elección que no ha pasado desapercibida: una vivienda mucho más amplia, más privada y con prestaciones que la sitúan al nivel de las casas de alto lujo de la zona. La familia ya está instalada allí, y las imágenes que se han publicado en las últimas semanas muestran un cambio significativo tanto en superficie como en entorno, pero ¿qué más se sabe de esta nueva casa de Zapatero?

Así es la casa de Zapatero en Madrid

La nueva vida de Zapatero se desarrolla en Monte Rozas, una urbanización tranquila y con chalets de gran tamaño que en los últimos años han experimentado una fuerte subida de demanda. Es una zona familiar, muy cotizada entre directivos, empresarios y perfiles que buscan viviendas amplias con privacidad, grandes parcelas y acceso rápido a la A-6.

Según adelantó El Debate, la vivienda elegida por Zapatero cuenta con 537 metros cuadrados construidos sobre una parcela que ronda los 1.500 metros. Es un cambio notable respecto a su antigua casa de Aravaca, que tenía unos 340 metros y 377 de parcela. La diferencia se aprecia no sólo en superficie, sino también en la configuración: la nueva casa dispone de cinco dormitorios, cocina independiente, un salón amplio, despacho, zonas para el servicio y una distribución pensada para evitar miradas desde la calle.

En el exterior, la propiedad incluye un gran jardín arbolado, una piscina privada y una casa de invitados, un elemento que no estaba presente en su anterior vivienda y que aporta un nivel más de exclusividad. Todo ello en una zona donde este tipo de inmuebles no baja de los dos millones de euros.

Una vivienda ¿comprada o alquilada?

Aunque la vivienda está valorada en torno a esos 2 millones de euros, lo que no está confirmado es si Zapatero la ha comprado o si se encuentra en régimen de alquiler. Según informa Vozpópuli, la nota simple del inmueble no recoge su nombre como propietario, sino el de una tercera persona, algo que abre la puerta a varias interpretaciones.

Una opción es que la operación se haya realizado a través de otro titular (algo habitual en adquisiciones de alto nivel), y otra, que Zapatero haya decidido alquilar mientras finaliza la reforma de otra casa que sí posee en Puerta de Hierro, una de las zonas residenciales más exclusivas del norte de Madrid. Esa vivienda se encuentra actualmente en obras, lo que alimenta la posibilidad de que la nueva casa en Las Rozas sea una solución temporal mientras decide cuál será su residencia fija a largo plazo.

Lo que sí está claro es que la mudanza responde a una búsqueda de mayor privacidad y comodidad. La propiedad es más grande, está en una zona más apartada y permite una vida más discreta que la que tenía en Aravaca, donde el tipo de vivienda (un chalet adosado) implicaba mayor cercanía con vecinos y menos control del entorno.

Las medidas de seguridad reforzadas tras su traslado

El nivel de seguridad que rodea la casa de Zapatero también ha aumentado. Aunque todos los ex presidentes cuentan con un dispositivo asignado, en este caso el refuerzo ha sido significativo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha autorizado la instalación de una garita de seguridad en el acceso a la vivienda, una caseta prefabricada con baño donde trabaja el escolta encargado de la vigilancia permanente.

Hasta ahora, el ex presidente disponía de protección en sus traslados y actividades diarias, pero no de un puesto fijo en su domicilio. Este cambio, según publica El Debate, responde a una solicitud expresa de Zapatero ante lo que considera un aumento de riesgo derivado de su papel como intermediario en países como Venezuela y China. Además, en la vivienda se han instalado doce cámaras de videovigilancia repartidas por el perímetro exterior.

Con este traslado, Zapatero deja atrás una etapa de más de una década en Aravaca y abre otra en una vivienda más grande, más apartada y dotada de más medidas de seguridad. Mientras se aclara si la propiedad es suya o está en alquiler, lo cierto es que ya vive allí junto a Sonsoles Espinosa y que su vida diaria se desarrolla en una de las zonas más exclusivas de Madrid. El tiempo dirá si la reforma de su casa en Puerta de Hierro marca el siguiente paso o si este chalet en Monte Rozas será su hogar definitivo. Por ahora, esta impresionante vivienda de casi 1.500 metros de parcela y casa de invitados se ha convertido en el nuevo refugio del ex presidente socialista.