Ni se te ocurra tirar tu décimo de lotería de Navidad: revísalo bien porque puede tener premio

Puede suceder que pases cuatro horas viendo el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023, y que tú decimo, aparentemente, no esté entre los premiados. Está claro que no empiezas el año con el Gordo de Navidad en el bolsillo, ni tampoco con el segundo, tercero o cuarto premio, pero no debes perder la esperanza, ni mucho menos tirar tu décimo. Cabe la posibilidad de que aún obtenga recibir algún premio menor por las terminaciones de tu número y aquí te contamos los premios que puedes recibir si tienes cifras similares a alguno de los premios que se han cantado en el Sorteo de Navidad de 2023.

Por prácticamente todos es conocido que el Gordo de Navidad reparte 400.000 euros por décimo de Lotería, antes de impuestos, y en caso de que tu número coincida en cifras con el primer premio o también con el segundo, tercero, los cuartos o los quintos, puedes llevarte alguna cantidad de dinero a casa.

Premios por aproximaciones en la Lotería de Navidad

Los premios por aproximaciones son los grandes desconocidos en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2023 y aquí te contamos cómo tu décimo de Lotería puede convertirse en premiado sin saberlo, debido a este caso. Las aproximaciones son los números anteriores al tercer, segundo premio y al Gordo de la Lotería de Navidad y, por poner un ejemplo, si el número premiado con el Gordo es el 20.001, también tendrán premio el 20.000 y el 20.002.

Si este es tu caso, esperamos que no hayas tirado tu décimo de Lotería de Navidad a la basura y que te conformes con el dinero, poco pero dinero, que podrás llevarte a casa para darte un capricho por Navidad. La cantidad no es la misma, pero serás uno de los afortunados y contarás con un extra que te vendrá de maravilla estas fiestas.

¿Cuánto dinero toca en las aproximaciones?

La cuantía del premio variará dependiendo del premio principal. Es decir, si las aproximaciones son parecidas a El Gordo de la lotería, el premio que obtendrás será superior a si tu número es parecido al tercer premio, pues este ya tiene menor cantidad.

Las dos aproximaciones del Gordo de Navidad recibirán 20.000 euros por serie, 2.000 euros por décimo, es decir, que en este caso podrás recuperar 100 euros por cada 1 euro invertido, lo que no está nada mal, especialmente teniendo en cuenta que el número no ha sido el premiado.

Si las aproximaciones del Sorteo de Navidad de 2022 corresponden al segundo premio, se recibirán 12.500 euros a la serie, es decir, 1.250 por euros por décimo y se obtienen 62,50 euros por cada uno gastado en la Lotería de Navidad. Las aproximaciones del tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad recibirán la cantidad de 9.600 euros a la serie, 960 euros por décimo. Pequeños premios que te ayudarán a acabar este mítico sorteo con buen sabor de boca, incluso si no has conseguido llevarte los grandes premios.

¿Cómo cobrar los décimos de lotería de Navidad?

Los premios por aproximaciones a los números ganadores son premios menores de la Lotería de Navidad, es decir, son de menos de 2000 euros. Por ello, podrás acudir directamente a una administración o punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado para poder cobrar tu premio. Además, debes saber que estos premios están exentos de tributar en Hacienda, por lo que podrás cobrarlos de forma íntegra.

También, es esencial recordar que los números premiados tienen caducidad. Podrás cobrarlos durante tres meses a partir del sorteo. Tendrás hasta el 22 de marzo de 2023 para cobrar tu premio, pero podrás cobrarlo desde el día siguiente del sorteo, así podrás disfrutarlo estas mismas navidades.