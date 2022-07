El truco de la sal para el cabello graso: cómo hacerlo

Si tienes el cabello graso seguramente no querrás que tenga ese aspecto en el que parece que hace días que no lo has lavado o incluso puede que sufras algo que siempre sucede cuando se tiene este tipo de cabello: que los peinados aguanten. Por este motivo la solución pasa muchas veces por elegir llevar coleta o recogidos que aguantan más y te permiten disimular el aspecto de tu cabello. Sin embargo, no tienes porqué avergonzarte de tu pelo. De hecho, existe un truco para que el cabello graso luzca espectacular que consiste en el uso de sal y que te contamos a continuación.

El truco de la sal para cabello graso

El cabello es uno de los puntos frágiles de la mujer. Pero también es el momento de superar ciertas ideas preconcebidas: incluso a los hombres les puede importar mucho. Razón por la cual esta sugerencia está destinada a ambos sexos. De hecho, tradicionalmente y durante mucho tiempo, el cabello ha sido considerado un símbolo de belleza y salud.

El problema es que su salud y equilibrio es un tema bastante frágil. Es muy rápido estresarlo y romperlo, repercutiendo en su apariencia y si a eso le sumamos que puede ser que tengamos un cabello graso, todo resultaría ser un gran problema. Cuando tenemos el pelo graso solemos lavarlo a menudo, pero esto no hace más que agravar la situación porque priva al cuero cabelludo de todos esos nutrientes que necesita.

Para intentar tratar el cabello graso y ensuciarlo lo menos posible, recordemos que podemos tomar algunas precauciones. Por ejemplo: poner una toalla sobre la almohada cuando dormimos, para que absorba el sudor. O bien, tratar de no tocarnos demasiado el pelo ni dejarlo en la nuca y los hombros: de esta forma se seguirían ensuciando de sudor, sobre todo en Verano.

Obviamente, otro método se refiere al lavado, que no tiene que ser muy frecuente: empeoraría la situación. Trata de usar productos específicos. Nosotros, por otro lado, te ofrecemos un truco que tiene mucha tradición y que consiste en el uso de sal. Un remedio que incluso usan los peluqueros en muchas ocasiones. En primer lugar, en un cazo, disolver una cucharada generosa de sal gorda. Mezcla la mitad de esta agua salada con tu champú habitual.

Realiza un primer lavado con un champú normal, enjuaga y cambie a la versión «reforzada»; los resultados serán visibles en poco tiempo y notarás como tu cabello deja de estar tan graso gracias a la sal y a como actúa sobre la regulación del sebo de tu cuero cabelludo y como los peinados te durarán más tiempo.