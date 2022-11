El truco perfecto para tener tus ropas de punto en perfecto estado

Ahora que estamos en otoño, las prendas de punto y en especial los jerséis cobran protagonismo. El problema sin embargo es comprobar que debido al uso y a los lavados, es posible que tu jersey de lana favorito acabe lleno de bolas o también que se encoja, Por suerte viene en nuestra ayuda la firma de moda &Daughter que ha elaborado una guía para el cuidado de nuestros jerséis y prendas de punto que seguro querrás conocer.

Cómo cuidar las prendas de punto: Seis trucos clave

La marca británica &Daughter es una de las firmas especialidadas en prendas de punto con mayor prestigio en el mundo por lo que nos vendrá bien su ayuda para saber cómo conseguir que a nuestros jerséis de invierno no les salgan bolitas, no se encojan o no se acaben viendo afectados por las polillas.

Descubre entonces las seis claves que ofrecen y que seguro que te van a resultar muy efectivas.

El lavado de los jerséis solo una vez al año

Nada de limpiar o lavar los jerséis tras ponértelos una vez. Solemos hacer esto pero no es necesario. Al ser una fibra natural, la lana aguanta bien y con un solo lavado, a final de temporada, es suficiente ( a no ser eso sí que al jersey en cuestión le caiga una mancha que requiera de un lavado para su eliminación).

Lava tus prendas de punto a mano

Las fibras de la lana en las prendas de punto admiten bien la humedad y de hecho, se nutren de ella, aunque eso sí para un mejor resultado y para no llevarte disgustos con el hecho de que la prenda se encoja, es mejor lavar a mano con agua fría y el uso de un jabón o detergente para prendas delicadas. Y si deseas que te queden más suaves y brillantes, añade un poco de acondicionador de pelo.

Nunca cuelgues tus prendas de punto al secarlas

Si deseas que los jerséis mantengan su forma una vez lavados debes ponerlos a secar planos sobre una toalla. Una vez secos puedes plancharlos, doblarlos y guardarlos en el armario.

Quita las bolitas con un quitapelusas

Todos tememos las bolitas que se forman en los jerséis pero en uno que sea de calidad, una vez eliminadas con la ayuda de un quitapelusas, veremos como la fibra se estabiliza sola y ya no vuelven. En caso contrario, o de un jersey de peor calidad, tendremos que usar el quitapelusas cada temporada.

Evita las polillas

Si deseas evitar que los jerséis aparezcan con agujeros por culpa de las polillas procura meter en el armario o en los cajones en los que los guardes, unas bolsitas con madera de cedro o con lavanda. Además guarda siempre los jerséis limpios.

Lleva las prendas de punto a la tintorería

En caso de que no sepas exactamente como lavar las prendas de punto para que te queden bien es mejor confiar en un experto o en una tintorería donde lavarán las prendas con la temperatura adecuada en función del hilo y el color de cada una.