Tenemos el peinado que triunfa en redes este otoño y cómo hacerlo de forma sencilla

El cabello para una mujer es fundamental porque dice mucho de nosotras y refleja nuestra personalidad, y si no sabes qué peinado elegir de los muchos que podrías hacerte esta temporada, TikTok como siempre es inspirador. De hecho es en esta red social donde está triunfando un peinado que por otro lado es de toda la vida,pero se ha convertido en la gran tendencia de este otoño así que te vamos a enseñar a hacerlo fácilmente.

El peinado (de siempre) que triunfa en redes

Estar siempre perfecta y al mismo tiempo mantenerse al día con las tendencias no es fácil. Tal vez no tengas el largo de cabello adecuado para un peinado en particular o no tengas tiempo o aún no sepas dónde buscar el peinado más «trendy».

De hecho, son muchos los peinados que se pueden crear, y dependiendo de cuál vayas a elegir, la fisonomía del rostro cambia radicalmente. El que está circulando en TikTok realmente se adapta a todos los rostros y ¡se necesita un momento para hacerlo realidad! ¿Tienes curiosidad por saber de cuál estoy hablando? ¡Veamos juntos cuál es el peinado que te permitirá estar siempre a la última moda!

Apuesta este otoño por el moño bajo de toda la vida

A veces reina la indecisión, y cuando tienes el cabello desordenado y necesitas un peinado para hacerlo bien, te encuentras frente al espejo sin saber qué hacer. Así que acabas resignándote y, gracias a tus prisas, sales con el pelo suelto, consciente de que no tienes toda la razón. Si quieres evitar que esto suceda porque necesitas sentirte perfecta y siempre a la última, este peinado que está arrasando en las redes sociales perfilará perfectamente tu rostro esta temporada.

Es un moño bajo , muy fácil de hacer y capaz de garantizar un resultado perfecto que arrasa actualmente. Todo lo que tienes que hacer es crear la raya en el centro, llevar tu cabello hacia atrás y recogerlo con una cola de caballo que torcerás para crear un nudo cruzado infinito. Minimalista porque carece de accesorios, este peinado sigue siendo elegante y perfecto para cualquier ocasión. Ideal para aquellas con melena media-larga y que quieren darle un toque sencillo pero elegante a su melena.

Y si deseas darle un toque especial y hacerlo de forma más fácil nada como seguir el truco que os dejamos en este vídeo. Sólo debes hacerte la coleta y antes de pasarla del todo, llevas el pelo hacia un lado, pasas un elástico y fijas la punta y luego abres el cabello y lo pasas dos o tres veces (dependerá de la longitud) luego envuelves el cabello sobrante, fijas y podrás lucir así uno de los mejores peinados de este otoño.

Te dejamos el vídeo para que veas cómo se hace: