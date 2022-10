Salud de la piel: Estos dos ingredientes resuelven numerosos problemas

Dos simples ingredientes son suficientes para cuidar nuestra piel, brindándole todos los nutrientes necesarios para hacerla flexible, radiante y joven. Pero no solo eso, ya que muchos problemas que nos aquejan a diario pueden solucionarse, como el acné, las manchas en la piel, el enrojecimiento y la resequedad. Finalmente, ofrecen una alternativa válida para desmaquillarse. ¿Pero de qué estamos hablando? Descubramos a continuación los dos ingredientes que resuelven numerosos problemas y que cuidan la salud de la piel.

Los dos ingredientes para la salud de la piel

Para un correcto cuidado de la piel no podemos obviar la eficacia de dos ingredientes que seguro tienes en tu despensa y que no son otros que la miel y la leche . En el mercado existen multitud de productos a base de estos dos imprescindibles ingredientes, y no es casualidad que ambos representen un elixir de belleza. Pero, ¿por qué son tan efectivos en la piel? ¿Cuáles son sus propiedades?

Las propiedades de la leche y la miel en la salud de la piel

Gracias a las propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, la leche y la miel son capaces de regenerar las células, dar luminosidad a la piel e incluso llevar a cabo una acción específica para disimular las cicatrices. La leche actúa como un limpiador natural, exfoliando las células muertas, la miel calma y suaviza la piel.

Ambos contrarrestan la acción nociva de los rayos UV y se ofrecen como una barrera protectora contra la contaminación ambiental, el polvo y las bacterias. Mezclar leche y miel y aplicar la mezcla sobre la piel ayuda a limpiar y reafirmar. Simplemente aplica durante unos diez minutos y luego enjuaga con agua fresca.

La piel quedará más luminosa y suave. Además, podemos añadir una cucharadita de zumo de limón para eliminar las manchas de la piel y blanquear. Son ingredientes hidratantes y antioxidantes que realizan una acción antienvejecimiento, frenando el envejecimiento prematuro. Además, combaten el acné al eliminar el exceso de sebo de los folículos pilosos obstruidos.

Las propiedades antisépticas combaten las infecciones. En este caso, basta con crear una mezcla con leche y miel y dejar actuar sobre la piel durante media hora. Para crear un buen exfoliante y eliminar las células muertas del cuerpo y la cara, podemos hacer un exfoliante de leche y miel , hirviendo agua y sal, añadiendo medio litro de leche desnatada y dejando en remojo durante 20 minutos. En definitiva, se necesita muy poco para cuidar nuestra piel.