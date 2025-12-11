El mercado de la rehabilitación y reforma en Madrid vive un momento de crecimiento sin precedentes en el último lustro. La combinación de un parque de viviendas envejecido (más del 60% de los edificios supera los 40 años) y la necesidad de mejorar la eficiencia energética está impulsando a miles de propietarios a renovar viviendas enteras, cocinas y baños.

Sin embargo, esta demanda también ha evidenciado una realidad incómoda: buena parte de las obras se ejecutan sin una planificación rigurosa, lo que implica retrasos, sobrecostes o problemas técnicos que afectan al resultado final. Entre los motivos: la falta de mano de obra cualificada, un reto que impacta directamente en la calidad del servicio.

Ante este escenario, contar con compañías sólidas, con experiencia y equipos propios, se ha convertido en una prioridad para los propietarios que buscan seguridad, plazos cerrados y un presupuesto fiable. En Madrid, una de las empresas que ha logrado destacar por su metodología y resultados es Reformas Madrid Reiteman, una compañía con más de 30 años de actividad y una reputación basada en la planificación, la transparencia y la excelencia técnica.

«Nosotros no solo realizamos reformas, vendemos tranquilidad», explican desde esta compañía. Y en un sector donde, según diferentes estudios, el 50% de las empresas sufre escasez de mano de obra cualificada, esa tranquilidad es un valor en alza. «Con Reiteman, sabes el día en que terminará la obra, y el presupuesto detallado», subrayan desde esta compañía. ¿Cuáles son las reformas de vivienda más comunes en Madrid?

En cuanto al tipo de proyectos, el parque de viviendas en Madrid, al igual que en resto de España, se enfrenta a un problema de envejecimiento. Más del 60% de los edificios construidos en nuestro país tiene más de 40 años, lo que implica instalaciones obsoletas y materiales desgastados. Como consecuencia, más del 80% de las viviendas son energéticamente ineficientes, con calificaciones que oscilan entre la letra D y la G.

A pesar de la pobreza de las viviendas si tenemos en cuenta su eficiencia energética, desde Reiteman señalan que la mayoría de las reformas siguen centrándose en lo estético (cocinas, baños, suelos) mientras que solo el 14% prioriza el aislamiento térmico y el 13% actualiza las instalaciones eléctricas.

Estas preferencias dejan en un segundo plano las intervenciones que realmente mejoran el confort y reducen la factura energética. A este desajuste entre lo que quieren los propietarios y lo realmente importante, se suman otros problemas como el de la escasez de mano de obra cualificada.

Reiteman: gestión integral y profesionalidad acreditada

Frente a este panorama de incertidumbre técnica, Reiteman ofrece un servicio integral y la promesa de valor de que sus clientes vivirán una reforma sin problemas. Para ello, esta empresa se encarga de la gestión y responsabilidad total del proyecto, asesorando a los propietarios dándoles una visión realista desde el primer momento, con un presupuesto detallado y honesto que elimina la letra pequeña y las sorpresas de última hora que tanto temen los clientes.

Algo que puede hacer gracias a su equipo profesional. Cuando las empresas tienen cada vez más difícil encontrar buenos profesionales, Reiteman emplea a los mejores profesionales. Cuentan con albañiles, fontaneros, electricistas, pintores, carpinteros y arquitectos que trabajan bajo una misma metodología y estándares de calidad.

Así superan uno de los principales problemas que hay en el sector de la construcción: la coordinación entre profesionales. En concreto, cada cliente tiene asignado su propio gestor o jefe de obra encargado de orquestar la entrada y salida de los diferentes profesionales, coordinando horarios y evitando los tiempos muertos. El objetivo es asegurar que la obra avance a buen ritmo. Gracias a este control y al uso de plantilla propia, la empresa cumple los plazos firmados en contrato, llegando incluso a «empujar» los trabajos para evitar cualquier demora. Además, la calidad no se negocia.

Confianza y retorno de la inversión

La reputación en el sector de las reformas se construye a base de resultados y la evidencia de satisfacción con Reiteman es abrumadora. La empresa acumula más de 1.000 opiniones positivas en diversas plataformas y mantiene una calificación de 4.5 sobre 5 en Google Reviews, destacando una buena parte de ellas la capacidad de resolución de imprevistos y problemas sin molestar a los clientes. Con empresas como Reiteman, reformar una vivienda en Madrid se vuelve una experiencia sencilla y agradable.

Con un método de trabajo basado en la planificación, transparencia y un equipo coordinado y cualificado, hace posible que una reforma de vivienda consiga resultados impecables sin sobresaltos. «Al final, lo que más valoran nuestros clientes es que todo está bajo control», confiesan desde esta empresa de reformas en Madrid.