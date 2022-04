Para muchas mujeres es importante lucir siempre hermosas. De hecho, el maquillaje hace que nos podamos sentir más bellas y es útil para disimular algunas imperfecciones del rostro. Por ello, si te gusta o crees que necesitas maquillarte, es importante que lo hagas si te apetece pero sobre todo, que lo apliques de manera que el resultado sea el adecuado o el que en definitiva deseas. Descubramos a continuación todos los pasos a seguir para maquillarse correctamente, con el orden de productos a utilizar y de qué modo debemos usarlos.

El orden para maquillarse correctamente

Para lucir un maquillaje perfecto, debes elegir los productos de maquillaje correctos y no solo seguir un orden específico. No existe una regla universal, pero seguro que hay algunos productos de maquillaje que no se pueden aplicar antes que otros. ¿Aplicarías primero el labial y luego la base? La principal regla a tener siempre fija en la mente es: aplicar siempre los productos de maquillaje en crema y luego los en polvo, que fijan el maquillaje.

Puede parecer trivial, pero para crear un maquillaje perfecto hay que seguir una serie de pasos como si fuera una escalera. Pero nadie prohíbe a nadie omitir algunos pasos, la elección es siempre personal.

Descubramos el orden correcto de aplicar el maquillaje, para obtener un resultado más duradero y perfecto.

Cuidado de la piel

Comenzamos lavando la piel con agua tras habernos despertado. Te servirá para «despertar» la cara, eliminar impurezas y bacterias tras una noche en la cama. Si usas agua fría podrás además desinflamar el rostro en caso de que suelas despertarte con la cara hinchada. Una vez tengas el rostro seco, procede con una crema hidratante que tenga además factor de protección solar.

Prebase

Pasados unos cinco minutos desde la crema, debes aplicar el primero de los productos para tu maquillaje y que no es otro que la prebase. Este es un producto indispensable que nunca puede faltar para un maquillaje perfecto, ya que mejora el efecto final y además de garantizar un maquillaje duradero. Distribuye en los dedos y luego aplica por todo el rostro, pero no te excedas.

Base de maquillaje

Elige la que vaya con tu piel, la aplicación suele realizarse de la misma forma. En el mercado existen varias bases de diferentes colores y texturas, es importante elegir el tono adecuado a tu cutis, ni muy oscura ni muy clara. De esta forma, no se crean rupturas de color con el rostro.

La elección debe hacerse en función de tu tipo de rostro, lo importante es igualar la tez, para crear un aspecto homogéneo antes de proceder con el resto del maquillaje. La base de maquillaje se debe aplicar con una brocha específica o, en su defecto, una esponja humedecida. Aplícala no sólo en todo el rostro, sino también en el cuello y los lóbulos si lo sientes necesario. Para la base líquida, puedes también aplicarla con los dedos aunque procura que estén limpios.

Corrector

Uniformiza la tez y es perfecto para disimular algunas imperfecciones. Utiliza un corrector con un tono un poco más claro que el de tu tez, utiliza una brocha especial. Alternativamente, puedes aplicar suavemente con la yema de los dedos, con pequeños toques y distribuyendo el producto hasta obtener un efecto satisfactorio. Un aliado perfecto para disimular las ojeras y las imperfecciones, se puede aplicar tanto en zonas más amplias como en zonas concretas como las cicatrices. De hecho es un aliado perfecto para disimular rojeces y manchas provocadas por el acné, difumínalo bien en los bordes, para que se difumine perfectamente con la base de maquillaje.

Polvo

Un producto que se puede omitir, la elección es tuya, el polvo fijador, permitirá una larga duración del maquillaje. Simplemente coloca un poco de polvo suelto en una esponja húmeda y lo aplicas en las ojeras. Aplica con la brocha, un polvo fijador del mismo color que tu piel, se recomienda si has usado una base líquida, así fija mejor.

Rubor

Da algo de color, también en este caso el tono varía de tez a tez. Aplicar con una brocha adecuada, no aplicar demasiado, hay que hacerlo rápido y sin presión. Una cantidad muy pequeña es suficiente para definir mejor el color, para que se vea natural.

Primer de ojos

Es absolutamente opcional, depende de la duración de tu sombra de ojos. La prebase no hace más que garantizar una fijación duradera de la sombra de ojos, se aplica con el dedo y se difumina desde la raíz de las pestañas hasta la parte superior del pliegue. Fija con un polvo, de modo que tengas una «base» perfecta para difuminar la sombra de ojos.

Sombra de ojos

Que debes aplicar sobre el párpado móvil. La sombra de ojos es muy importante para que el look sea más encantador. Utiliza siempre una brocha especial, comenzando en el centro del párpado, cerca de la línea de las pestañas y difuminando hacia afuera. Los tonos a elegir son muchos, depende mucho del color de los ojos.

Eyeliner

Es opcional pero si decides delinearte el ojo, la línea del eyeliner debe ser muy delicada, la parte final debe terminar con una pequeña cola difuminada hacia afuera. Elige un color que se adapte a todo el maquillaje.

Máscara de pestañas

Producto de maquillaje, que completa el maquillaje de los ojos y de la que existen varios tipos en el mercado, resistentes al agua, voluminizadoras y de larga duración. La máscara voluminizadora se recomienda para mujeres que tienen pestañas cortas. Elige entre tus tonos favoritos o el clásico negro o morado si quieres seguir la tendencia.

Bálsamo labial

Perfecto para suavizar los labios, para asegurar una mejor fijación de la barra de labios, evitando que se agrieten durante el día.

Lápiz de labios

Se recomienda antes de aplicar el labial, para una duración prolongada, trazar el contorno con el lápiz, delineando bien los labios. La elección del color debe ser similar a tu color natural o al labial que decidas aplicar.

Lápiz labial

Un producto de maquillaje imprescindible, el más amado de las mujeres , hace que los labios se vean más hermosos. El último paso de maquillaje que no debe faltar, brillante o mate, también se puede aplicar con la brocha adecuada. La elección del matiz depende mucho del maquillaje del rostro y de la ocasión, si quieres darle un mayor brillo al labial, usa el gloss al final , o elige directamente un labial brillante, siempre de larga duración. Si quieres, en cambio, un look completamente natural, elige el color carne, al aplicar el labial no te salgas del contorno natural y ten cuidado de no mancharte los dientes.

Después de seguir todos los pasos, el maquillaje debe estar definido y completado , fíjate si hay manchas o imperfecciones, de ser así, corrige con una brocha suave. Si el maquillaje va a durar mucho tiempo, aplicar un spray fijador en el rostro, manteniendo una distancia de 30 cm del rostro.