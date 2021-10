El otoño es una temporada de cambios para la naturaleza pero también para tu cuerpo. Los árboles pierden las hojas y probablemente hayas notado un poco más de pérdida de cabello de lo habitual, pero no te preocupes. El ciclo de vida de la planta tiene mucho en común con el ciclo de vida del cabello. Este último se compone de tres fases distintas (anágena, catágena y telógena) durante las cuales el cabello crece, se mantiene, retrocede y luego cae. Analicemos entonces con detalle por qué se cae el cabello en otoño y en que casos hay que preocuparse.

¿Por qué se me cae el cabello en otoño y cuándo tengo que preocuparme?

Un cabello humano crece de 3 a 6 años. En condiciones normales, el 90% de nuestro cabello está creciendo ( fase anágena ), mientras que el 10% restante está en reposo o inactivo ( fase catágena ) durante 2 a 6 meses antes de caerse ( fase telógena ). Nuestros folículos pilosos descansan durante 3 meses antes de que todo el proceso se repita nuevamente.

Por tanto, es natural perder unos 50 cabellos al día (más o menos) durante el año. Esta cantidad aumenta significativamente en el otoño y es posible que notes verdaderas madejas en el cepillo cuando te peinas. Considera una cantidad promedio de 150 a 200 cabellos por día, pero algunas personas pueden perder hasta 300 cabellos.

Las causas

Las causas de la caída del cabello en otoño son diferentes. En primer lugar, una menor exposición a la luz afecta tus hormonas, que tienen un impacto significativo en el crecimiento de tu cabello. El término científico para esta caída reactiva del cabello es «efluvio telógeno agudo», la forma más común de caída difusa del cabello, pero también la que no causa calvicie. De este modo y en proporción, cuando llega el otoño la fase anágena aumenta hasta el 70%, junto con un aumento de la caída en la fase telógena (un 30% más que durante el resto del año). Por otro lado, entre las causas más comunes, que favorecen este evento, también se pueden encontrar :

cansancio

estrés

cambio en la dieta

deficiencias nutricionales

fragilidad provocada por la exposición al sol durante el verano, el mar, el

cloro, etc.

uso de productos de peinado calientes

Algunos expertos argumentan que esta caída está relacionada con otro factor: el cuero cabelludo necesita una cobertura de protección solar menos densa y naturalmente arroja el cabello viejo. Sin embargo, no hay pruebas científicas.

Como prevenir la caída del pelo en otoño

La caída del cabello no se puede detener, pero hay varias cosas que puedes hacer durante este tiempo que te pueden ayudar. Empieza por prestar atención a los productos que utilizas. Elige un champú que sea suave para el cabello y el cuero cabelludo. Mantén tu cabello suelto en lugar de llevar peinados apretados o trenzas, que pueden hacer que la fibra capilar se vuelva quebradiza. Y lo más importante, preste más atención a tu dieta.

Las vitaminas y minerales juegan un papel fundamental en el mantenimiento de un ciclo capilar normal, especialmente en lo que respecta a la renovación de las células de la matriz del bulbo piloso, que se dividen rápidamente. Ten en cuenta que si iniciaste una dieta de adelgazamiento muy agresiva durante el verano, es posible que notes las consecuencias en tu cabello después de unas 6 semanas. Así que piensa en lo que comes y ayúdate con complementos alimenticios que contengan vitamina B , como biotina, aminoácidos azufrados y zinc.

Los oligoelementos como el manganeso son muy útiles para proteger el bulbo piloso. Los puedes encontrar en verduras como la col, la col rizada y las coles de Bruselas. No olvides las frutas amarillo-naranja, que contiene betacaroteno, y el aceite de oliva virgen extra , una excelente fuente de vitamina E. En cambio, es mejor reducir el consumo de dulces y bebidas alcohólicas, que promueven el estrés oxidativo de las células. y, por supuesto, no aportan nutrientes realmente útiles a su cuerpo.

Cuando preocuparse

Como se anticipó, no debes preocuparte, porque este es un evento fisiológico. Sin embargo, es bueno reflexionar sobre algunos aspectos. La pérdida del cabello y la caída del cabello son técnicamente dos problemas diferentes. La pérdida del cabello ocurre cuando algo impide que el cabello vuelva a crecer. La caída, por otro lado, es un evento temporal y se detiene por sí solo. Deberías preocuparte si no solo se están cayendo, sino que realmente los está perdiendo. ¿Cómo lo sabes? Obviamente observándo el cabello. Si son más delgados y si han perdido grosor, es posible que estés en una fase que nada tiene que ver con el cambio de otoño. Las causas pueden ser hereditarias, como la alopecia androgenética , también llamada » calvicie de patrón masculino » o «calvicie de patrón femenino «, sino también alopecia areata , una condición en la que su cuerpo ataca su propio cabello. No solo pierdes cabello en la cabeza, también puede perder cabello en otras áreas. O puedes sufrir de enfermedad de la tiroides, anemia, anorexia o seguir una dieta con poca proteína o demasiada vitamina A.