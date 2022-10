Los problemas de pies de la Reina Letizia pueden evitarse con estas zapatillas cómodas y ¡hechas en España!

El pasado Día de la Hispanidad, pudimos ver a la Reina Letizia saludando sonriente a todos sus invitados subida en sus altos zapatos de tacón, como es habitual verla en todas sus apariciones públicas.

Lo que no sabíamos es que los tacones de doña Letizia iban a ser un tema de conversación en los corrillos de Palacio. La esposa de Felipe VI confesó que el uso continuado de tacones, le ha provocado una dolencia en los pies conocida como metatarsalgia crónica.

Una problemática que consiste en un agudo dolor en la parte anterior del pie y a la que debemos sumar también una dolencia más, ya que también le han diagnosticado un neuroma de Morton. Un problema que, por otro lado, es muy común en los pies de las mujeres que usan mucho los zapatos con altos tacones y del que ni siquiera los pies regios se libran.

La importancia de la prevención

Todas estas dolencias de pies tan incómodas pueden prevenirse de diferentes formas, una de las más aconsejables es llevar un calzado adecuado y cómodo como son las Yuccs, unas zapatillas con sello español diseñadas en Mallorca y fabricadas en Elche súper confortables que ya están en el guardarropa del Rey Felipe VI y sus hijas, y que ya ha lucido en más de una ocasión.

Sobre la importancia de “la prevención”, el Dr. Josep Claverol, asesor de deportistas de élite y director de la Clínica Claverol, explica que “es fundamental para no tener que llegar a tratamientos sofisticados y cruentos como pueden ser las intervenciones quirúrgicas”. Añade también que las zapatillas de Yuccs son un “un calzado perfecto para todas las personas, con y sin dolencias, porque es cómodo, no comprime el pie y, además, es bonito y cómodo”.

Y es que debemos valorar y tener en cuenta que llevar zapatillas no está reñido con el estilo. De hecho, el street style de unos años para acá está plagado de looks para ir a trabajar, salir a cenar o ir de compras combinados con sneakers como las de Yuccs, de cuidado diseño, colores neutros y muy versátiles. No es extraño, por tanto, ver a decenas de rostros conocidos y celebrities de todo el mundo llevando zapatillas todos los días a todas sus citas.

Los beneficios de los tejidos naturales

Por tanto, podemos ir estilosos y cuidando de la salud de nuestros pies. Algo que no es en absoluto baladí, debemos ser conscientes de que los pies son la base sobre la que cae todo el peso de nuestro cuerpo, así que es esencial que los tratemos con mucho mimo.

Las zapatillas Yuccs brindan grandes beneficios a nuestros pies gracias a la fabricación con tejidos naturales la lana merina –su seña de identidad–, el bambú y la piel de uva –su último lanzamiento–. “El calzado de Yuccs es flexible, se adapta al pie y está hecho con materiales que permiten una mayor transpiración, lo que evita infecciones y la aparición de ampollas”, comenta el Dr. Claverol.

También es importante que el calzado tenga una adecuada amortiguación para proteger al pie del impacto contra el suelo al caminar. Las suelas de Yuccs, están hechas con caña de azúcar, un nuevo e innovador material natural llamado Sugarcloud™ que proporciona una amplia sensación de confort y una mayor durabilidad, al ser mucho más resistente.

Pero, detengámonos un poco más sobre la importancia de una buena suela en el calzado. Los especialistas recomiendan una elevación máxima de 3,5 centímetros, ni altísimos tacones –como los de la Reina– ni tampoco calzado súper plano, como unas bailarinas, por ejemplo, porque ninguna de las opciones protege la salud de nuestra pisada.

Yuccs, pensadas para los que buscan máxima comodidad

