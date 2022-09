Mima tu moto incluso cuando la dejas aparcada

MimoTo Parking Estación Puerta de Atocha es el espacio perfecto para aparcar tu moto de manera cómoda y segura cada vez que necesites desplazarte a esta céntrica estación madrileña

Los robos y los daños en su moto o scooter son dos de los principales motivos por los que muchos motoristas optan por dejarlas en casa cuando tienen que desplazarse hasta Atocha. Algo que ya forma parte del pasado gracias a la apertura del espacio MimoTo Parking en la Estación Puerta de Atocha. Un exclusivo aparcamiento para motos ideado por motoristas, nacido para cubrir las necesidades de quienes nos desplazamos sobre dos ruedas, con 48 plazas, 2 de ellas preparadas para recarga de vehículo eléctrico.

Este recinto ofrece una serie de ventajas que le diferencian del resto de espacios con la misma función y que permiten al usuario respirar tranquilo cuando deja aparcada su moto. Entre estas ventajas encontramos, por ejemplo, vigilancia 24 horas (con identificación de usuarios), fácil acceso, taquillas individuales y plazas XXL.

El futuro de la movilidad ha llegado al centro de Madrid, concretamente a la Estación de Atocha. Esta es una de las zonas con más incidencia de robos de motos y daños (intencionados o no) en los vehículos de dos ruedas, así como un área de tráfico denso en la que también se produce un alto porcentaje de multas por mal aparcamiento.

Estas son algunas de las razones por las que muchos usuarios dejaban aparcada su moto en casa para dirigirse hasta este punto neurálgico de la ciudad, ya sea para viajar, para ir al centro o para recoger a una persona que llega a la estación. Hasta ahora. La apertura de MimoTo Parking Estación Puerta de Atocha ya es una realidad.

Perteneciente a una red de parkings con presencia en Madrid (C/ Claudio Coello, 120 y C/ Concepción Jerónima, 8, además de este nuevo espacio), Alicante (C/ Pintor Cabrera, 2) y, próximamente, Barcelona (Carrer de la Ciutat, 5), este aparcamiento facilita los desplazamientos al centro de la ciudad y la multimodalidad de tipo de vehículo de transporte. Gracias a su servicio premium, con tarifas adaptadas a todos los bolsillos, los usuarios de moto pueden dejar sus monturas aparcadas con la tranquilidad de que cuando regresen de su viaje, de despedir a un familiar en la estación o de una noche en el teatro, la “niña de sus ojos” seguirá tal y como la dejaron. Sana y salva.

Por qué MimoTo Parking

Hay múltiples razones que diferencian a MimoTo Parking de otro tipo de parkings privados, pero uno de los principales puntos diferenciales es su apuesta por la comodidad y la seguridad, gracias a la creación e implantación de una tecnología con inteligencia artificial que permite que el parking tome sus propias decisiones.

Se trata de espacios vigilados 24 horas en los que cada usuario accede con un código personal e intransferible. Esto se traduce en la identificación de todas y cada una de las personas que accedan al aparcamiento, algo que no ocurre con el resto de establecimientos similares.

Asimismo, todas las plazas son XXL, por lo que es sencillo aparcar cualquier tipo de moto, aunque tenga maletas y/o top case. Además, los accesos son a pie de calle, eliminando así de la ecuación maniobras, bordillos y todo tipo de obstáculos que, muchas veces, suponen una pérdida de tiempo, e inseguridad, para los motoristas.

Por si fuera poco, los usuarios pueden hacer uso de taquillas individuales con código electrónico personalizado en las que dejar casco, chaqueta o aquello que deseen, para viajar más ligeros y con la seguridad de que sus pertenencias, al igual que su montura, están protegidas.

MimoTo Parking ofrece tarifas adaptadas a las necesidades de cada individuo (alquileres por horas, tarifas prepago de 24 horas, semanales, sólo para las noches, mensuales, etc.) y el pago, al vincularse la tarjeta bancaria con cada cuenta de usuario, es totalmente automático, ahorrando aún más tiempo. Además, todo aquel que haga uso de las plazas reservadas para vehículo eléctrico tienen incluido en el mismo importe, de manera gratuita, el uso de la corriente para la recarga que realicen.

El proceso de alta, mediante web, es sencillo e intuitivo, de forma que cualquiera pueda hacer uso del servicio, aprovechando, además, una primera prueba gratuita de hasta 24 horas. Ya no hay excusas, en moto a todas partes y sin preocupaciones.