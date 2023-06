El maquillaje perfecto si tienes pecas en la cara y quieres sacarles el máximo partido

Las pecas son pequeñas manchas de color marrón que aparecen en la piel, sobre todo en personas con pieles claras. Las pecas tienen un origen genético y se intensifican con la exposición al sol. Aunque a algunas mujeres no les gustan sus pecas y quieren ocultarlas, lo cierto es que las pecas son un rasgo muy bonito y original que aporta personalidad y frescura al rostro. Por eso, te vamos a dar algunos consejos para el maquillaje si tienes pecas y sacarles partido, para lucirlas sin cubrirlas.

El maquillaje perfecto si tienes pecas

Lo primero que debes tener en cuenta es que las pecas no son un defecto, sino una característica de tu piel que debes cuidar y proteger. Por eso, es importante que uses siempre cremas con factor de protección solar y evites exponerte al sol en las horas de mayor radiación. Así evitarás que tus pecas se oscurezcan demasiado o que aparezcan manchas solares.

A la hora de maquillarte, lo ideal es que optes por productos ligeros y naturales que no tapen tus pecas, sino que las dejen ver y las realcen. Para ello, puedes seguir estos pasos:

Aplica un primer o una prebase sobre el rostro limpio e hidratado. Esto te ayudará a preparar la piel para el maquillaje y a alisar su textura. Elige un primer que se adapte a tu tipo de piel y que no sea muy pesado ni graso.

Aplica una base de maquillaje fluida, una BB cream o una cushion con una esponja o una brocha. Elige un tono que se parezca al de tu piel y que no sea ni muy claro ni muy oscuro. Lo importante es que la base sea ligera y transparente, para que no cubra tus pecas, sino que las deje ver y las unifique. Si tienes alguna imperfección o rojez, puedes usar un corrector solo en esa zona.

Aplica un poco de polvos translúcidos o matificantes para fijar el maquillaje y evitar los brillos. Usa una brocha grande y suelta y aplica los polvos con ligeros toques, sin arrastrarlos por la piel. No abuses de los polvos, ya que pueden resecar la piel y hacer que el maquillaje se cuartee.

Aplica un colorete en crema o en polvo en las mejillas, para darle un toque de color y luminosidad al rostro. Elige un tono rosado o coral que vaya bien con tu tono de piel y con tus pecas. Aplica el colorete con una brocha o con los dedos, desde el centro de la mejilla hacia la sien, siguiendo la forma natural de tu rostro.

Aplica un iluminador en los puntos clave del rostro: el arco de la ceja, el lagrimal, el puente de la nariz, el arco de cupido y el centro del mentón. El iluminador te ayudará a resaltar tus rasgos y a darle un aspecto más jugoso y saludable a tu piel. Elige un iluminador que sea sutil y que no tenga partículas muy brillantes o purpurinosas.

Maquillaje de ojos y labios si tienes pecas

Maquilla tus ojos según tu gusto y preferencia. Puedes optar por un look natural con sombras neutras o por un look más atrevido con sombras coloridas o ahumadas. Lo importante es que uses una máscara de pestañas para abrir la mirada y definir las pestañas.

Maquilla tus labios con un labial hidratante y cremoso. Puedes elegir un tono nude o rosado para un look más natural o un tono rojo o borgoña para un look más sofisticado. Lo ideal es que el labial tenga un acabado satinado o brillante, para darle más volumen y jugosidad a los labios.

Y así de fácil es maquillarte si tienes pecas y quieres sacarles el máximo partido. Recuerda que las pecas son un signo de belleza y que no tienes que esconderlas, sino lucirlas con orgullo. ¡Atrévete a mostrar tu personalidad con tu maquillaje!.