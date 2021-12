¿Qué me pongo para despedir el 2021? Puede que te estés haciendo esta pregunta, pero no quieres gastar dinero por un vestido o un traje que en realidad, solo te vas a poner una noche. Por suerte, la moda nos da muchas posibilidades hoy en día, por lo que podemos encontrar varias propuestas de looks que puedes utilizar en Nochevieja o cualquier día del año y que te vamos a mostrar a continuación.

Los looks que puedes utilizar en Nochevieja o cualquier día del año

El look que solemos elegir en Nochevieja es siempre algo muy festivo y lleno de brillos, pero ¿por qué debe ser así? La moda de noche o la moda para salir de fiesta, tiene muchas posibilidades de modo que podemos encontrar un look perfecto para una noche como la del 31 de diciembre pero que nos sirva también para cualquier otro día del año.

Por ello, puedes deleitarte ahora con estos looks que te proponemos para Nochevieja. Les sacarás partido el próximo 31 de diciembre y además, te servirán para otras ocasiones del 2022.

Vestido corto estampado de Zara

En Zara tienes como no, infinidad de vestidos para lucir esta Nochevieja entre los que destacan propuestas con mucha lentejuela, pero también tienes vestidos como este modelo, de cuello redondo, manga larga, lazada en el mismo vestido y estampado floral, que es perfecto para decirle adiós al 2021 pero también, para ponértelo en otras fiestas o incluso para llevarlo de día. Precio: 39.95 € (Tallas XS-XXL).

Vestido satinado drapeado de Zara

Este otro modelo de Zara es también muy apropiado para Nochevieja pero también, para llevarlo cuando te apetezca lucir espectacular. Un modelo de vestido corto con tejido satinado y con detalle de fruncido a los lados que podemos ajustar. Cuenta además con el acierto de ser de color rojo, uno de los tonos esenciales en Nochevieja. Precio: 39.95 € (Tallas XS-XXL).

Americana y leggings de Mango

Este otro look resulta ideal para que despidas el 2021 pero también es perfecto para cualquier otra ocasión. Se compone de una americana de efecto piel, cruzada y de color rojo, combinada con unos leggings negros con un diseño en el que se marcan las costuras, y que además marcan tendencia. Precio de la americana: 69.99 € (Tallas XS-L)/ Precio de los leggings: 19,99 € (Tallas XS-L).

Blusa asimétrica de Mango

Con esos mismos leggings podemos elegir llevar también una blusa asimétrica como esta, también de Mango, con detalle de hombro al aire. O también, podemos llevarla como vemos en la imgen con unos simples jeans negros y unos zapatos o sandalias de tacón. Precio: 25,99 € (Tallas XXS-XXL).

Blusa satinada de Bershka

En Bershka tienes otra blusa, satinada, con escote de blonda. La puedes combinar con unos jeans ajustados o también, con una falda corta o una falda midi y unas sandalias de tacón. Precio: 25,99 € (Tallas XXS-XXL).

Blazer de Pull & Bear

Un simple blazer te puede servir para conseguir otro acertado look de Nochevieja. Por ejemplo, este de Pull & Bear cuenta con el diseño (estilo masculino) y color perfecto (negro) para convertirlo en el look ideal del próximo 31 de diciembre pero además, lo usarás mucho el resto del año. Puedes llevarlo con un mono de fiesta que tengas o también como vemos en imagen, con un top y pantalones de algún color llamativo. Precio: 35,99 € (Tallas XS-XL).

Top Stradivarius

A pesar de que lleva brillos, este top puede ser el top perfecto al que recurrir cada vez que tengas algo que celebrar. Un top que ha lanzado Stradivarius, con diseño recto, tirantes finos y detalle de lentejuela. Además está rebajado. Precio: 10, 79 € (Tallas XS-XL).

Minifalda efecto piel de Mango Outlet

Para combinar con el top antes visto, nada como elegir esta minifalda de efecto piel y que marca actualmente tendencia. Es perfecta para grandes ocasiones como el hecho de despedir el año o para cualquier otra ocasión. Como el top, también tiene rebaja. Precio: 17, 99 € (Tallas XS-XL).